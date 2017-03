Autobranche: Intelligente Software wichtiger als E-Batterie

Ulmen (ots) - "Innovationsreport Deutschland 2017" von Rhino InterGroup und "Denkfabrik"Software mit "künstlicher Intelligenz" und "intelligenterVernetzung" ist viel wichtiger für das E-Auto der Zukunft als dieBatterie. Dies ist ein Schlüsselergebnis des aktuellen"Innovationsreport Deutschland 2017", den dieElektronikgroßhandelsgruppe Rhino Inter Group(www.rhino-inter-group.com) gemeinsam mit der "Denkfabrik" DiplomaticCouncil (www.diplomatic-council.org) vorgestellt hat. Der Berichtbasiert auf einer Umfrage unter 1.176 Verbrauchern.Beinahe drei Viertel der Befragten (73 Prozent) vertreten dieAuffassung, dass die Konnektivität und die "Künstliche Intelligenz"das "Hirn" eines E-Autos darstellen. Sie stufen daher eine "vitaleSoftwarebranche" als eine wichtige Voraussetzung für eine starkeAutomobilindustrie ein. Allerdings sieht nur knapp die Hälfte (48Prozent) die deutsche Softwareindustrie im Aufwärtstrend in dennächsten Jahren. Immerhin geht eine bemerkenswerteZwei-Drittel-Mehrheit von einem Erstarken der heimischenSoftwarebranche bis 2050 aus, hat die Rhino-Umfrage ermittelt. Dazuträgt auch der strenge Datenschutz in Deutschland bei, der weltweiteine überwiegend positive Beachtung findet, sind 84 Prozent derBefragten fest überzeugt. "In einer Welt der potenziellenPermanent-Bespitzelung durch die Staatsgewalt ebenso wie durch diegroßen IT-Konzerne wünschen sich wohl immer mehr Menschen einegarantierte Privatsphäre", interpretiert Raimund Hahn, Chefanalystbeim Think Tank Diplomatic Council und CEO der Rhino Inter Group."Neben der Software fällt natürlich der Batterie in derautomobilen Zukunft eine Schlüsselrolle zu", sagt Raimund Hahn unterVerweis auf den Innovationsreport. So erwartet die Mehrheit derBefragten (53 Prozent) gesetzliche Vorgaben zur Begrenzung vonBenzin- und Dieselmotoren in immer mehr Ländern, um E-Mobilität zufördern. Immerhin 44 Prozent stufen die Batterie als das "Herz" einesE-Autos ein und sehen eine heimische Batterieproduktion als einewichtige Voraussetzung für eine starke Automobil¬industrie an. 45Prozent sind zuversichtlich, dass bereits bis 2020 eineProduktionsstätte für E-Autobatterien in Deutschland aufgebaut wird.61 Prozent sehen diese Entwicklung erst bis 2050 voraus.Über zwei Drittel der befragten Verbraucher halten die deutscheAutomobilbranche jedenfalls für gut gerüstet, um auch bei E-Autoseine wichtige Rolle in der Welt zu spielen. Lediglich 39 Prozentglauben, dass das Rennen um den E-Automarkt vor allem zwischen Chinaund den USA ausgetragen wird.Rhino Inter Group (www.rhino-inter-group.com) ist eine der amschnellsten wachsenden maßgeblichen Großhandelsgruppen fürelektronische und insbesondere mobile Geräte und Anlagen. DerGroßhandel mit Digitaltechnik gilt als eines der zukunftsträchtigstenMarktsegmente, weil durch das Internet of Things (IoT) künftigpraktisch alle Geräte und Maschinen mit einem Internetanschlussausgestattet sein werden. Durch enge Kontakte zu Zulieferern,Herstellern, Handelsfirmen und Marktanalysten in Asien, Europa undAmerika verfügt die Rhino Inter Group über direkten Zugang zuaktuellen Informationen, die - soweit es die verwendetenNachrichtenquellen zulassen - der interessierten Öffentlichkeit zurVerfügung gestellt werden, um zur Markttransparenz weltweitbeizutragen. Der globale Think Tank Diplomatic Council(www.diplomatic-council.org) hat Raimund Hahn aufgrund seinerMarktexpertise als Chairman des DC Global Mobile Forum aufgenommen.Weitere Informationen:Rhino Inter Group, Eifel-Maar-Park 10, 56766 Ulmen,E-Mail: info@rhino-inter-group.com, Web: www.rhino-inter-group.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611 / 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Rhino Inter Group, übermittelt durch news aktuell