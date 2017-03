Autobranche 2025: Industrie am Scheideweg / Deloitte-Studie zeigt: 2025 in Deutschland bis zu 40% der Neuzulassungen mit E-Antrieb und weniger Jobs wahrscheinlich

München (ots) - Elektromobilität, autonomes Fahren, Industrie 4.0:Zahlreiche Faktoren bestimmen die Entwicklung in derAutomobilbranche. Für die Hersteller (OEMs) bedeutet daseinschneidende Veränderungen. Je nachdem, wie es denAutomobilherstellern gelingt, Technologien wie Elektromobilität,autonomes Fahren & Co. umzusetzen, individuelle Mobilität weiterauszubauen und im Geschäft mit Daten clever mitzumischen, winken mehrals 50 Prozent Zuwächse bei Umsatz und Gewinn gegenüber 2016.Andernfalls droht im Extremfall ein signifikanter Bedeutungsverlustder Autohersteller, der mit massivem Arbeitsplatzabbau imzweistelligen Prozentbereich und einbrechenden Umsätzen und Gewinneneinhergeht. Der Anteil der E-Antriebe bei Neuzulassungen könnte imJahr 2025 in Deutschland bereits 40 Prozent betragen. Folgen sindeine einfachere Montage und somit ein geringerer Bedarf anFachkräften bei den Herstellern. Das bringt auch neue Berufsbilderund Qualifikationen in der Branche mit sich. Zu diesem Ergebnis kommtdie aktuelle Deloitte-Studie* zur Wertschöpfungskette in derAutomobilindustrie."Die OEMs erwartet eine komplett geänderte Wertschöpfungskettedurch Entwicklungen wie Elektromobilität, autonomes Fahren, SharingEconomy und Datenmonetarisierung. Aus dem bisher gut planbaren istein disruptiver Markt geworden. Das Spannungsfeld reicht dabei voneiner Strategie als Komplettanbieter zeitgemäßer, hochtechnisierterFahrzeuge und Services, die Softwareentwicklung undMobilitätsdienstleistungen eigenständig vorantreiben - bis zumAnsatz, sich als Plattformlieferant in Kooperation mit IT-Gigantenwie Google als "Foxconn" der Automobilindustrie zu etablieren",erläutert Dr. Nikolaus Helbig, Partner Strategy & Operations beiDeloitte und einer der Studienautoren.Mehr Elektromobilität - weniger Jobs bei den HerstellernWas die Jobs bei den Autoherstellern betrifft, prognostiziert dieStudie allerdings auch im positivsten Szenario allenfalls eineStagnation der Arbeitsplätze. Dass auch bei rosiger Zukunft keineneuen Jobs bei den Herstellern geschaffen werden, liegt wesentlich amErfolg der Elektrofahrzeuge: auf den wichtigen Märkten Deutschland,China und NAFTA könnte 2025 bereits ein Drittel der Neuzulassungenüber einen ganz oder teilweise elektrischen Antrieb verfügen. DaElektroantriebe aus deutlich weniger Bauteilen bestehen und einfacherzu montieren sind als Verbrennungsmotoren, wird dies auch deutlicheAuswirkungen auf den Arbeitsplatzbedarf haben.Andere Jobanforderungen und Qualifikationen notwendigDer veränderte Bedarf an Mitarbeitern wird durch die massivenerforderlichen Neueinstellungen für Tätigkeiten rund um Software undDatenmanagement bestenfalls kompensiert, und auch das nurrechnerisch. Die erforderlichen Qualifikationen sind deutlich andereund Umschulungen von Montagetätigkeiten zum Softwareingenieur dürftensich als schwierig erweisen. Damit kommt auf die deutschen Herstellereine umfassende Aufgabe zu, was die sozialverträgliche Gestaltung desÜbergangs betrifft. Effekte in der Zulieferindustrie, die zusätzlicheArbeitsplätze schaffen könnte und die durchaus möglich sind, sind imRechenmodell nicht enthalten.Neue Geschäftsmodelle gesuchtUnter den Zukunftsszenarien bieten neue Geschäftsmodelle zurDatenmonetarisierung und dem Angebot von Mobilitätsdienstleistungendie meisten Perspektiven - dies könnte 2025 über 15% desGesamtumsatzes eines OEMs ausmachen. Hier liegen aber auch zahlreicheRisiken: Einerseits, weil die OEMs hier in Geschäftsmodelleeinsteigen müssen, mit denen sie kaum Erfahrung haben und das Risikodes Scheiterns deshalb hoch ist. Andererseits, weil sich in solchenGeschäftsmodellen immer auch die Frage nach der Größe des"Ecosystems" stellt: je größer dieses ist, sprich je mehr Nutzer sichdarin bewegen, umso schneller können z.B. Deep Learning Anwendungenihre Wirkung entfalten. Hier sind Google, Amazon & Co. den meistenOEMs bislang weit voraus. Drittens, weil Stand heute noch keinwirkliches Erfolgsbeispiel der Branche in diesen Themen den Wegweist.Investitionen in die ZukunftDie notwendigen Investitionen sind beträchtlich, sowohl in denAufbau der Datenwirtschaft als auch in das Fitmachen der eigenenWertschöpfung im Zuge der Industrie 4.0, um die Kosten weiter zusenken. Wer das Investitionsvolumen nicht aufbringen kann bzw. dasRisiko nicht eingehen möchte, sollte mit Anbietern ausunterschiedlichen Bereichen kooperieren, Start-ups aus dem SiliconValley genauso wie Kommunikationsdienstleister. Dabei kann der OEMdas Fahrzeug in "White Label"-Ausführung zur Verfügung stellen, dasdann von anderen Unternehmen "gebrandet" wird, Stichwort "GoogleCar". Der andere macht in einer solchen Konstellation dann aber ebenauch einen signifikanten Teil des Datengeschäfts. Diese Entwicklungkann zu einem - relativ weniger profitablen - "White Label"-Anteil amGesamtumsatz eines OEMs von über 50% bis 2025 führen. Allerdingstendenziell auf Kosten der Marge und unter Aufgabe des über langeJahre gerade von den deutschen Herstellern hart erarbeitetenPremiumanspruchs."Welcher Weg für welchen Hersteller der sinnvollste ist, kommtstark auf die Ausgangsposition und auch die jeweiligen finanziellenund bilanziellen Handlungsspielräume an. Unser parametrisiertes,treiberbasiertes Rechenmodell erlaubt es den Herstellern, ihreeigenen Prognosen und strategischen Planungen auf den Prüfstand zustellen, die möglichen Szenarien auch quantitativ abzustützen undHandlungsoptionen zu bewerten, um auf dieser Basis Entscheidungen zutreffen", resümiert Helbig.Weitere Informationen zur Studie finden Sie unterhttp://ots.de/uhhh7. Die komplette Studie erhalten Sie auf Anfrage.*Für die Szenarien, die der Studie zugrunde liegen, hat Deloittedas Beraterwissen aus einer Vielzahl an Automobil- undDigitalisierungsprojekten mit den Einschätzungen einer Reihe vonrenommierten Experten aus der Wissenschaft verbunden und dieSzenarien anschließend mit Top Managern aller deutschen OEMs aufPraxisnähe geprüft.Über DeloitteDeloitte erbringt Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisoryund Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allenWirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von DeloitteLegal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk vonMitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitteherausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstütztKunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischenHerausforderungen. Making an impact that matters - für mehr als244.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild undindividueller Anspruch zugleich.Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited("DTTL"), eine "private company limited by guarantee" (Gesellschaftmit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk vonMitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedesihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig undunabhängig. DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) erbringt selbstkeine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertereBeschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie aufhttp://www.deloitte.com/de/UeberUns.Pressekontakt:Isabel MilojevicLeiterin PresseTel: +49 89 29036 8825imilojevic@deloitte.deOriginal-Content von: Deloitte, übermittelt durch news aktuell