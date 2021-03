Autobooks Aktie: Kündigt $25M Serie B an!

Autobooks mit Sitz in Detroit, ein Anbieter von Bank-, Cashflow- und Buchhaltungslösungen für kleine Unternehmen, gab am Donnerstag eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 25 Millionen US-Dollar bekannt.

Autobooks ist eine vollständig integrierte Zahlungs- und Buchhaltungsplattform für Unternehmen, die über Online-Banking bereitgestellt wird. Das Unternehmen ermöglicht es kleinen Unternehmen, digitale Rechnungen zu versenden und Online-Zahlungen direkt über die bestehenden Online- und Mobile-Banking-Kanäle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung