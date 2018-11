Autobild TÜV-Report 2019: 231 Modelle im großen Gebrauchtwagen-Check / Ab 9. November 2018 an allen Servicestationen von TÜV Rheinland sowie am Kiosk für 4,90 Euro (FOTO)

Köln (ots) -Im letzten Jahr wechselten in Deutschland rund 7,3 Millionen Pkwihren Besitzer, der weitaus größte Teil davon privat. Doch egal obKäufer oder Verkäufer: Da es oftmals keine Garantien gibt, wie siebeim Neuwagenkauf bestehen, sind neutrale Informationen über dasangebotene Fahrzeug besonders wichtig. Denn beim Kauf spielt meistnicht nur der Preis eine Rolle, sondern ebenso technischer Zustandoder Ausstattung, Unterhaltskosten und Verbrauch.Eine verlässliche Orientierung zu den technischen Stärken undSchwächen einzelner Fahrzeugmodelle gibt der aktuelle AutobildTÜV-Report 2019. Der Grund: Ausgewertet werden die Ergebnisse derHauptuntersuchungen von Autos. "In den Report fließen die Ergebnissevon mehr als 8,8 Millionen sorgfältig geprüften Autos ohne Faktorenwie Prestige, Preis oder Herkunft der Fahrzeuge ein", betont derChefredakteur des TÜV-Reports Hartmut Müller-Gerbes.Die neue Ausgabe der Zeitschrift ist jetzt für 4,90 Euro bei TÜVRheinland und im Handel erhältlich. Zudem kann der Report unterwww.tuv.com/autoreport online bestellt werden.Vergleich bei Gebrauchtwagen lohnt sichAuf 196 Seiten bewertet der umfassendste deutscheGebrauchtwagenführer die Mängel von 231 besonders beliebtenAutomodellen. Jedes Fahrzeug und sein Abschneiden bei derHauptuntersuchung werden mit einem eigenen, ausführlichen Steckbriefvorgestellt. Die zuverlässigsten zwei- und dreijährigen Fahrzeugekommen im Jahr 2018 aus Deutschland: der Porsche 911 sowie dieMercedes B-Klasse, GLK und SLK.Wie wichtig es ist, sich vor einem Gebrauchtwagenkauf zuinformieren, zeigt der Blick in die gesamte Mängelstatistik: ImSchnitt aller Hauptuntersuchungen sind 21,2 Prozent der Fahrzeuge inDeutschland mit erheblichen Mängeln durch die Prüfung gefallen undhaben keine Plakette erhalten. Aber je nach Modell und Fahrzeugalterbestehen ganz erhebliche Unterschiede. So reicht die Mängelquoteschon bei den jüngsten Fahrzeugen bis 3 Jahren von 2,5 bis 14,6Prozent der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln. Bei 10 oder 11 Jahrealten Autos liegen die Mängelquoten zwischen 11,7 und satten 40,6Prozent in der Spitze.Schnelle Orientierung für LeserDer Autobild TÜV-Report 2019 gibt genau Auskunft über technischeMängel der Autos und porträtiert jedes Fahrzeugmodell in kurzer undkompakter Form. Gelistet werden die häufigsten technischen Mängel derinsgesamt 160 verschiedenen Punkte, die bei einer Hauptuntersuchunggeprüft werden, aufgeteilt nach den Altersgruppen drei, fünf, sieben,neun und elf Jahre. Auch die durchschnittliche Laufleistung derjeweiligen Fahrzeugmodelle wird ausgewiesen. Ein Ampelsystem zeigtdem Leser, wo ein Auto überdurchschnittlich gut oder besondersschlecht abgeschnitten hat.Damit sich die Leser des TÜV-Reports schnell orientieren, gibt esbei den Auswertungen der Mängelstatistiken nicht nur Porträts derverschiedenen Modelle, sondern zudem eine Rangfolge der Modelle nachFahrzeugalter und nach gängigen Fahrzeugkategorien mit denMängelzwergen und Mängelriesen.Der Autobild TÜV-Report 2019 ist für 4,90 Euro an allenServicestationen von TÜV Rheinland bundesweit sowie im normalenZeitschriftenhandel, am Kiosk oder vielen Tankstellen zu haben.Mehr Informationen zum Heft und direkt Online-Bestellung auchunter www.tuv.com/autoreport bei TÜV Rheinland.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Hartmut Müller-Gerbes, Presse, Tel.: 02 21/8 06-4355Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell