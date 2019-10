Autobauer Volvo will CO2-Emissionen drücken - Belohnung für Elektrofahrer

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

GÖTEBORG/KÖLN (dpa-AFX) - Der schwedisch-chinesische Autobauer Volvo Cars will mit dem Ausbau des Elektroautoangebots die klimaschädlichen Abgase seiner Autoflotte deutlich senken.



Bis 2025 soll die CO2-Bilanz pro Auto gegenüber 2018 um 40 Prozent verbessert werden, wie Volvo-Chef Hakan Samuelsson am Mittwoch ankündigte. Dazu gehört auch, dass der Autobauer zur Mitte des kommenden Jahrzehnts wie bereits bekannt rund die Hälfte seiner Autos als reine Elektromodelle verkaufen will. Helfen soll dabei auch das erste rein elektrische neue Volvo-Modell XC40 Recharge, das die Schweden am Mittwoch vorstellten.

Zudem setzt Volvo auf Plugin-Hybridantriebe. Auch um den Verkauf zu fördern, sollen Käufer für das Fahren im reinen Elektromodus im ersten Jahr finanziell belohnt werden - und zwar gemessen an den im jeweiligen Land geltenden durchschnittlichen Strompreisen, wie ein Sprecher erläuterte. Konkrete Pläne und Details dazu werden gerade ausgearbeitet.

Die Autobauer sehen sich in der EU verschärften CO2-Emissionszielen gegenüber, spätestens 2021 greifen diese. Wer dann bei den in einem Jahr verkauften Fahrzeugen im Schnitt über dem zulässigen Ausstoß von CO2 liegt, muss hohe Strafen befürchten.

Der Pkw-Hersteller Volvo Cars mit Sitz in Göteborg ist seit vielen Jahren vom schwedischen Nutzfahrzeughersteller Volvo AB getrennt. Volvo Cars gehört dem chinesischen Autokonzern Geely, der aber auch an Volvo AB beteiligt ist.