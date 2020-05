Autobauer Renault legt milliardenschweren Sparplan vor

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Der in finanzielle Schwierigkeiten geratene Autobauer Renault legt am Freitag (10.00 Uhr) bei einer Online-Pressekonferenz sein bereits länger angekündigtes Sparprogramm vor.



Der französische Traditionshersteller braucht im Heimatland einen staatlich garantierten Kredit von fünf Milliarden Euro. Der Sparplan soll einen Umfang von rund zwei Milliarden Euro haben. Medienberichten zufolge könnten in Frankreich bis zu 5000 Stellen abgebaut und Werke geschlossen werden. Renault nahm bisher dazu keine Stellung. Bei dem Autobauer ist der französische Staat ein wichtiger Akteur, denn er hält immer noch 15 Prozent der Anteile./cb/DP/fba