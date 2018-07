Autobahngebühren im Ausland: So bezahlen Sie die Maut per Vignette richtig

Berlin (ots) - Wer mit dem Auto ins europäische Ausland fährt,muss - je nach Reiseziel - bei der Benutzung der Autobahn eine Mautentrichten. Zahlreiche Länder verlangen dabei den Kauf einer Vignettenoch vor Fahrtantritt. Wie genau das funktioniert und wo Fallstrickelauern, erklärt der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub.Wo benötigt man eine Vignette?In Bulgarien, Österreich, Rumänien, der Schweiz, Slowakei,Slowenien, Tschechien und Ungarn ist für Fahrten auf Autobahnen sowieteils auch auf Schnellstraßen eine Vignette erforderlich.Wer benötigt eine Vignette?Alle Verkehrsteilnehmer, die in den entsprechenden Ländern aufFernstraßen unterwegs sind, benötigen in der Regel eine Vignette -also nicht nur Pkw und Lkw, sondern teils auch Motorräder undAnhänger. Zu beachten ist: Vignetten sind immer an ein Fahrzeuggebunden. Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gelten teilweiseSonderregelungen. In Österreich wird beispielsweise über eine"GO-Box" abgerechnet, die über Mikrowellentechnik mit denMautportalen kommuniziert.Was passiert, wenn man trotz Mautpflicht ohne Vignette fährt?Wer keine Vignette besitzt oder sie falsch anbringt, muss mithohen Bußgeldern rechnen. In Österreich, der Schweiz und Tschechiendrohen Pkw-Fahrern Strafzahlungen zwischen 100 und 200 Euro. InSlowenien sind es sogar 800 Euro. Wird eine Vignette auf ein anderesFahrzeug geklebt, fällt die Strafe besonders hoch aus: Österreichstellt bei Manipulation an der Vignette 240 Euro in Rechnung.Wie lange sind Vignetten gültig?Je nach Reisedauer sind in der Regel Vignetten ab siebenbeziehungsweise 10 Tagen bis hin zu einem Monat, zwei Monaten odersogar einem Jahr zu erwerben.Was kosten Vignetten und wo kann man sie kaufen?Vignetten für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen mit sieben bis 10 TagenGültigkeit kosten - je nach Reiseland - zwischen drei und 15 Euro.Für einen Monat bezahlt man zwischen sieben und 30 Euro. Besondersgünstig sind Vignetten für Rumänien. Slowenien ruft europaweit diehöchsten Preise auf. Erhältlich sind Vignetten beispielsweise bei denAutoclubs, die überwiegend Online-Shops anbieten. Kurzentschlossenekönnen sie auch am Grenzübergang kaufen.Wie werden Klebevignetten richtig angebracht?Die Pkw-Vignette wird von innen direkt an der Windschutzscheibeangebracht. Empfohlen wird die Platzierung im linken oberen Bereichder Scheibe oder hinter dem Rückspiegel. Die Seitenfenster, dieHeckscheibe und Tönungsstreifen sind hingegen tabu. Bei Motorrädernund Anhängern muss die Vignette gut sichtbar auf einen festenBestandteil geklebt werden.Müssen Vignetten nach Ablauf der Gültigkeit entfernt werden?Grundsätzlich ist dazu zu raten, abgelaufene Vignetten zuentfernen. Denn ist die Sicht auf die neue Vignette durch eine alteeingeschränkt, können Strafzahlungen geltend gemacht werden.Wo ist die digitale Vignette eine Alternative?In Österreich gibt es seit November 2017 neben der Klebevignetteeine digitale Vignette. Sie ist ans Kennzeichen gekoppelt und mussvorab beantragt werden. Frühestens 18 Tage nach der Bestellung imInternet oder über die App ist sie gültig. Für Ungarn, Rumänien unddie Slowakei ist generell eine E-Vignette nötig.Pressekontakt:ACE-Pressestelle, Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin,Tel.: 030-278725-18; Mail: presse@ace.deOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa, übermittelt durch news aktuell