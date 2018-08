GENUA (dpa-AFX) - In der italienischen Hafenstadt Genua ist eine vierspurige Autobahnbrücke eingestürzt.



Zunächst gab es am Dienstag keine Berichte über Tote oder Verletzte. Laut Nachrichtenagentur Ansa stürzte die Brücke in mehr als 40 Metern Höhe auf einem Stück von um die 100 Meter ein./lkl/DP/fba