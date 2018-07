Autobahn Parkplatz Report 2018 - Die Zusammenfassung / LKW Parkplatz-Situation verschlechtert sich kontinuierlich / Monopolist Tank & Rast verhindert trotzdem aktiv den Neubau (FOTO)

Regensburg (ots) -1. Wochentags benötigen über 100 000 Lkws einen Parkplatzentlang der Autobahnen.2. Es fehlen bereits heute an den deutschen Autobahnen über30 000 Lkw-Parkplätze.3. Die deutsche Speditionswirtschaft klagt über einen akuten undsteigenden LKW-Fahrer-Mangel, was zu Lieferengpässen (einigeSupermärkte sind schon betroffen) und zu einer Verteuerungder Produkte führt. Einer der Hauptgründe sind die schlechtenRahmenbedingungen, insbesondere der tägliche Kampf um einenParkplatz auf der Autobahn.4. Weitere neue Negativqualität ist das immense Ansteigen derLKW-Überfälle durch organisierte Banden. Der Schaden durchausgeraubte Ladungen hat bereits die Milliardengrenzeüberschritten. Derzeitig einzige wirkungsvolle Gegenmaßnahmesind die über 22 "Premium-Parking" Anlagen der Autohöfe.Diese genannten Anlagen bieten mehr Sicherheit und mehrKontrolle. Weitere Premium Parkplätze entstehen gerade. Da es sich umein internationales Problem handelt, schließt die VEDA mit der TAPAeine Kooperation. Auch Wohnmobile und Caravan wollen dieseSicherheit. Die Premium Parkplätze sollen dafür geöffnet werden.5. Die aktuellen und veröffentlichten Verkehrsprognosen reichenbis in das Jahr 2030. Das über Lkw abgewickelte Transport-Aufkommen steigt im Prognosezeitraum jährlich im Durchschnittum etwa 4 %. Der Zuwachs wird überproportional auf denBundesfernstraßen abgewickelt.Daraus folgt, dass die Parkplatz-Nachfrage entlang der Autobahnenum mindestens 4 % pro Jahr steigt, also 4 000 Lkw-Parkplätze werdenjährlich zusätzlich benötigt. Die Neubauquote von Bund und Ländernkann dies trotz außerordentlichen Anstrengungen, wie in den letztenJahren, auf der Autobahn nicht annähernd leisten. Die Lkw-Parkplatzsituation dramatisiert sich weiter.6. Sichtbares Zeichen der verheerenden Lkw-Parkplatznot sindnicht nur bis auf die Autobahn hinaus parkende Lkws in denRaststätten und unbewirtschafteten Parkplatzeinfahrten,sondern mittlerweile auch Hunderte von Lkws, die wochentagsin ihrer Not ihren Lkw einfach auf der Autobahn abstellen.Weiterhin eine Verzwanzigfachung der tragischen Unfälle mitTodesfolge, die durch das grob verkehrswidrige Parkenausgelöst wurden.7. Definitiv einzige Lösung die Tendenz irgendwann umzudrehen, istein grundsätzlicher Strategiewechsel der Auftragsverwaltungen durchden Bau von Lkw-Parkplätzen neben der Autobahn.Das Potential alleine in Gewerbegebieten, in denen Autohöfeangesiedelt sind, liegt bereits bei über 10 000 Stück.Weitere Vorteile: Das Baugenehmigungsverfahren geht vielschneller und die Kosten pro Lkw-Stellplatz betragendurchschnittlich 50 000 Euro weniger. Der Steuerzahler wirdmit einem Milliarden-Euro-Betrag entlastet.8. Über 50 % aller nachts parkenden Lkws lösen keinerlei Umsatzaus, es ist kein Bedarf an Gastronomie, Shop und Tanken vorhanden.Für diese Zielgruppe genügen für die lange Schlafpause Großparkplätzeneben der Autobahn, ausgestattet nur mit WC-Anlagen und Duschen.9. Nicht ganz 60 % aller Lkws parken in Deutschland auf einembewirtschafteten Lkw-Parkplatz (Gastronomie, Shop, Sanitär,Tankstelle), etwa 25 % auf einem unbewirtschafteten Parkplatz mitWC-Anlagen, aber ohne Gastronomie, Shop, Tankstelle undDuschen.Etwas mehr als 15 % aller Lkw-Fahrer verbringen ihre Nachtauf und neben der Autobahn ohne alles, ohne jeden Komfort,auch ohne Toilette und Waschmöglichkeit.10. Nur auf Autohöfen lässt sich Sicherheit für Ladung und Fahrerrealisieren.11. Politik und AuftragsverwaltungDer neue Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sendet klareSignale in die Richtung, neue Wege gehen zu wollen. Länder mithöchstem Transitverkehr, wie Bayern, Niedersachsen, Hessen undBaden-Württemberg, sind aktiv und schöpfen auch Potentiale derAutohöfe aus, andere, in ähnlicher Situation, tun dies nicht undverschenken seit Jahren zusammen einen mittlerweile vierstelligenBetrag an möglichen neuen Lkw-Stellplätzen.12. Die Tank & Rast, fast 100 %iger Lizenzinhaber auf derAutobahn, verhindert massiv die Entstehung von dringendbenötigten LKW-Parkplätzen neben der Autobahn, um ihrweltweit einmaliges Monopol zu erhalten. Auch Bundesbehördenstellen dies fest.Der Autobahn-Parkplatz-Report 2018 wurde am Samstag, den07.07.2018, zur Hauptreisezeit auf dem AutohofSchweitenkirchen, vor den Toren Münchens, vorgestellt. Alledrei unmittelbar in der Nähe liegenden Tank & Rast Betriebe,Holledau, Fürholzen West und Ost, verkauften an diesem Tagden Liter Diesel für 25 Cent pro Liter teurer als neben derAutobahn (1,529 Cent/Liter zu 1,279 Cent/Liter)!Pressekontakt:VEDA Vereinigung Deutscher Autohöfe e. V.Frau Klein Tel. 0941 30 70 8-23VEDA-Bundesverband@24-real-estate.dePräsident Alexander Ruscheinsky und Geschäftsführer Herbert Quabachwww.veda-ev.deOriginal-Content von: VEDA - Vereinigung deutscher Autohöfe e.V., übermittelt durch news aktuell