Autobahn-Blockaden bei Hochzeiten sind kein Brauchtum und gehören konsequent unterbunden!

Stuttgart (ots) - Der von der AfD eingebrachte Antrag an dasbaden-württembergische Innenministerium über die Eingriffe in denStraßenverkehr durch Hochzeits- oder Sportfankorsos von Mitbürgernmit Migrationshintergrund wurde mit der zweifelhaften Begründungzurückgewiesen, dass derartige Vorkommnisse aus gesellschaftlichenGründen als kulturelles Brauchtum bezeichnet werden. Darauf verweistder baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Hans Peter Stauch.Dieses "kulturelle Brauchtum" dürfe unter "Wahrung der Rechtsordnung"sowie der individuellen Rechtsgüter von Bürgerinnen und Bürgern -also mit expliziter Genehmigung des Ministeriums und vonInnenminister Thomas Strobl (CDU) - stattfinden. "Schon mehrfach -und auf diesen Vorfällen beruht der Antrag - wurden Straßen- undAutobahnblockaden aus diesen Korsos heraus initiiert", erläutertStauch. "Vor diesem Antrag vom 8. Februar 2019 und der Antwort desMinisteriums wurden offiziell 31 Straftaten festgestellt, davonzwölfmal Verstöße gegen das Waffengesetz, achtmal Beleidigungen,zweimal Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz, viermal Nötigungen imStraßenverkehr nebst 16 Ordnungswidrigkeiten und weiteren Vergehen.Nun ist schon wieder, und zwar am 30. März 2019, die Autobahn A81 mitvier Fahrzeugen blockiert worden, wobei das Erliegen des Verkehrsauch noch sensationslüstern mit Kameras gefilmt wurde. Die Polizeistoppte die Beteiligten erst an einer Rastanlage zur 'Kontrolle'." Inder Woche zuvor hatten aus einem Hochzeitskorso heraus mehrereSportwagen die Autobahn A3 blockiert, um Hochzeitsfotos zu schießen,während am 8. April eine Straße in der Ludwigsburger Innenstadt mit40 Autos einer Hochzeitsgesellschaft blockiert wurde. Zu dieserMachtdemonstration mussten knapp zwei Dutzend Polizisten und elfStreifenwagen anrücken, um der aggressiven Stimmung derHochzeitsgesellschaft Herr zu werden. Dazu wurden zum Schutz derBeamten auch Hunde eingesetzt.Unzulässige Belästigung und grob fahrlässiger Eingriff in denStraßenverkehrStauch weiter: "Die AfD sieht diese Verkehrsbehinderungen durchtürkische und arabische Korsos mehr als kritisch, handelt es sichdoch hierbei mit Sicherheit nicht um 'kulturelles Brauchtum'. Keinauch noch so freudiger Anlass darf zu derartigen Eingriffen in denlaufenden Verkehr führen. Das exzessive Hupen in Ortschaften ist lautStVO eine unzulässige Belästigung und ein grob fahrlässiger Eingriffin den Straßenverkehr. Weder die Verstöße gegen das Waffen- oder dasSprengstoffgesetz noch der Widerstand gegen Polizeibeamte kann unddarf der Rechtsstand hinnehmen!"Wann gibt es die ersten Opfer?"Wie, fragen wir Herrn Strobl, will er die diese wöchentlichenMachtdemonstrationen unterbinden? Solches Treiben verbietet sichschon aus der Gesetzeslage heraus. Verantwortet er den ersten Totenund Verletzten, wenn wieder ein Verkehrsweg von diesen'Festgesellschaften' gekapert wird? Die Laissez-faire desInnenministers ist keine Option - nur konsequenter Eingriff sowie dieAnwendung der Gesetze und Verbot solchen Treibens ist angezeigt", soder AfD-Abgeordnete abschließend.