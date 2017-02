Autoabsatz in China geht zum Jahresauftakt zurück - Früheres Neujahresfest

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

PEKING (dpa-AFX) - In China ist der Autoabsatz in China zum Jahresauftakt zurückgegangen.



Die Zahl der verkauften Fahrzeuge fiel um 9,8 Prozent auf 2,12 Millionen, wie aus vom Branchenverband Passenger Car Association (PCA) am Donnerstag veröffentlichten Daten hervorgeht. Die Zahlen sind allerdings verzerrt, da das Neujahrsfest mit seinen vielen Feiertagen in diesem Jahr bereits im Januar begonnen hat und nicht wie 2016 erst im Februar.