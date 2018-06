Auto sicher beladen für die Urlaubsfahrt: Schwere Teile nach unten (FOTO)

Stuttgart (ots) -Schwere Teile immer nach unten, so lautet eine der wichtigstenRegeln beim Beladen des Autos für die Urlaubsfahrt, erinnern dieSachverständigen von DEKRA. "Ein höherer Fahrzeugschwerpunktverschlechtert das Fahrverhalten: Das Auto kann sich in Kurvenstärker zur Seite neigen und im Extremfall schneller ausbrechen",erklärt Luigi Ancona aus der DEKRA Unfallforschung. Wer ein vollbeladenes Auto steuert, muss zudem seine Fahrweise anpassen, denn esverhält sich instabiler als ein leeres.Darauf ist in Sachen Beladung zu achten:- Schwere Koffer und andere Schwergewichte sind direkt hinter denSitzen zur Fahrzeugmitte hin auf dem Laderaumboden am bestenaufgehoben.- Möglichst so beladen, dass die Ladung nicht über die Oberkanteder Rücksitze hinausragt. Über die Rücksitzlehne hochgezogeneTrennnetze oder Gitter schützen die Insassen vor Gepäckstücken,die bei starkem Bremsen nach vorn durchrutschen könnten.- Die Rückbank möglichst nicht umklappen, denn sie dient alssichere Trennwand zu den Mitfahrenden. Lässt es sich nichtvermeiden, auf eine ausreichende Sicherung der Ladung achten.- Wird Gepäck direkt neben einem Sitzplatz positioniert, gilt es,genügend Abstand zu halten und die Ladung gut zu befestigen, zumBeispiel mit stabilen Spanngurten.- Lose Gegenstände im Innenraum vermeiden. Bei einer Notbremsungoder einem Unfalls können sie sich in gefährliche Geschosseverwandelt. Bei einem Aufprall mit Tempo 50 kann eineEin-Liter-Wasserflasche einen vorn Sitzenden mit einer Wucht von25 Kilogramm treffen.- Die Regel "Schweres nach unten" gilt auch, wenn ein Teil derUrlaubsutensilien auf dem Dach mitreist. Auch diese Teileverlagern den Schwerpunkt nach oben. Außerdem darf die zulässigeDachlast des Fahrzeugs nicht überschritten werden (sieheBetriebsanleitung). Sperriges Gepäck ist in der Dachbox gutaufgehoben. Auf dem Dach ist eine sorgfältige Sicherungbesonders wichtig, damit sich das Gepäck nicht während der Fahrtselbständig macht.- Die Gepäckteile innerhalb der Dachbox sind ebenfalls gegenVerrutschen zu sichern. Vor dem Start empfiehlt es sichaußerdem, Dachträger und Box auf festen Sitz zu prüfen.- Ein Gewichtslimit gibt es auch für Heckgepäckträger. BeimUmstieg von normalen Fahrrädern auf die schwereren Pedelecs istzu prüfen, ob die Traglast ausreicht. Tipp: Für die Fahrt dieAkkus ausbauen. Das schont die Energiespeicher und entlastet dasHeck um einige Kilogramm.- Mit voll beladenem Fahrzeug empfiehlt sich grundsätzlich einezurückhaltende, vorsichtige Fahrweise. "Rechnen Sie mit längerenBremswegen, mit einem veränderten Kurvenverhalten und längerenÜberholvorgängen. Und denken Sie bei Nachtfahrten daran, dieLeuchtweite der Scheinwerfer anzupassen", erklärt Ancona.Pressekontakt:DEKRA e.V.UnternehmenskommunikationWolfgang SiglochPressesprecher AutomobilTel. 0711.7861-2386wolfgang.sigloch@dekra.comOriginal-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell