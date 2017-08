Auto sei Dank: Mobil trotz Handicap (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Das Auto ist für einige von uns einfachnur ein Gebrauchsgegenstand, andere lieben ihr Fahrzeug heiß undinnig. Für Rollstuhlfahrer hat das Auto noch eine andere Bedeutung.Petra Terdenge berichtet:Sprecherin: Wer im Rollstuhl sitzen muss, für den bedeutet dasAuto Freiheit. Das stellt Ute Essig fest. Die Redakteurin der"Apotheken Umschau" hat einen Rollstuhlfahrer für eine Reportagebegleitet:O-Ton Ute Essig: 21 sec."Sie können arbeiten gehen, sie können in den Sportverein fahren,sie können reisen. Ohne eigenes Auto sind Menschen mit Handicap meistauf fremde Hilfe angewiesen. Das heißt, jemand müsste sie zur Arbeitfahren, oder sie wären auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, unddas ist gerade auf dem Land oft schwierig."Sprecherin: Spezielle Firmen rüsten das Auto so um, dass diekörperliche Einschränkung des Fahrers ausgeglichen wird. Unter dieserVoraussetzung können auch Rollstuhlfahrer eine Fahrerlaubniserhalten:O-Ton Ute Essig: 17 sec."Ein Führerschein ist natürlich nötig, außerdem muss mannachweisen, dass man mit dem speziell umgebauten Auto verkehrssicherfahren kann und darüber auch eine Prüfung ablegen. Im Führerscheinwird dann auch vermerkt, welche Auflagen für die Fahrerlaubnisgelten."Sprecherin: Hinter der automobilen Freiheit steckt einefaszinierende Technik:O-Ton Ute Essig: 22 sec."Ein maßgeschneidertes Auto ist mit sehr viel High-Techausgestattet. Es verfügt zum Beispiel über digitaleSteuerungselemente, die man teilweise auch dann nur mit zwei Fingernbedienen kann. Manche Rollstuhlfahrer fahren auch direkt über eineRampe ins Auto. Der Rollstuhl wird dann einfach eingerastet und dientals Fahrersitz."Abmoderationsvorschlag:Wer sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, kann für dieUmrüstung des Autos Zuschüsse bekommen, schreibt die "ApothekenUmschau", die in einer Kooperation mit der ADAC Motorwelt über dasThema berichtet. Dort finden Sie in der September-Ausgabe auch Fotosund viele technische Details über die Spezial-Autos fürRollstuhlfahrer.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell