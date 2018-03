Auto richtig geparkt - Kann es trotzdem abgeschleppt werden? / R+V24: Aktion Verkehrsirrtümer

Wiesbaden (ots) - Wer sein Auto ordnungsgemäß abstellt, z. B. aufeiner markierten Parkfläche, kann auch nicht abgeschleppt werden -stimmt das? Ja, glauben rund zwei Drittel der deutschen Autofahrer,wie eine aktuelle Studie des Kfz-Direktversicherers R+V24 zeigt. Dochdas ist ein Irrtum. "Beispielsweise kann bei einem Umzug, Straßenfestoder bei Bauarbeiten kurzfristig ein befristetes Halte- oderParkverbot eingerichtet werden. Dann wird das Parken dort zurOrdnungswidrigkeit.", sagt Anka Jost, Kfz-Expertin bei derR+V24-Direktversicherung. "Wer jetzt im Osterurlaub ist und das nichtmitbekommt, kann Pech haben und das Fahrzeug wird abgeschleppt."Wo heute noch das Parken erlaubt war, kann schon morgen einHalteverbotsschild stehen, z. B. wenn Stadtverwaltungen und Kommunenein zeitlich befristetes Halteverbot einrichten. "Doch ein solchesHalte- oder Parkverbot muss mit einem gewissen Vorlauf angekündigtwerden", so die Kfz-Expertin. "Meist sind das drei Tage, bevor dasVerbot gilt." Der Fahrzeughalter hat dann so lange Zeit, einen neuenParkplatz zu suchen. Das gilt auch, wenn er verreist oder krank istund das angekündigte Halte- oder Parkverbot gar nicht zur Kenntnisnehmen kann. Räumt er den Parkplatz nicht, kann er abgeschlepptwerden - und muss die Kosten für das Abschleppen und unter Umständenauch ein Bußgeld für diese Ordnungswidrigkeit tragen. "Am besten istes, wenn man während einer längeren Abwesenheit Bekannte regelmäßignach dem abgestellten Fahrzeug schauen lässt und die es im Zweifelumparken", empfiehlt Anka Jost.Aktion "Verkehrsirrtümer": Hintergrund der BefragungStimmt das? Oder doch nicht? Es gibt sehr viele Verkehrsirrtümer,die sich hartnäckig halten. Selbst langjährige Autofahrer kennenhäufig nicht die Antwort. Der Kfz-Direktversicherer R+V24 klärtdeshalb über die häufigsten Irrtümer im Straßenverkehr auf. Dazuführt die R+V24 regelmäßig Umfragen zu Verkehrs- und Autofragendurch, informiert über richtiges Verhalten und über gesetzlicheVorschriften.Pressekontakt:R+V24Anka JostRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTelefon: 0611 533-73306Telefax: 0611 533-77 73306www.rv24.deOriginal-Content von: R+V 24, übermittelt durch news aktuell