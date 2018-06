Auto oder Wohnmobil: Gut, wenn der Feuerlöscher mitreist

Berlin (ots) - Es passiert in Deutschland rund 15.000 Mal proJahr: Ein Auto fährt an den Straßenrand, Rauch steigt aus Motorhaubeund Kühlergrill - das Fahrzeug hat Feuer gefangen. Bis jedoch dieFlammen auf den Innenraum übergreifen, vergehen bis zu acht Minuten.Zeit genug, um den Brand in seiner Entstehungsphase mit einemFeuerlöscher gezielt zu bekämpfen. Darauf weist der BundesverbandBrandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf) hin.Feuerlöscher griffbereit montierenWährend Feuerlöscher für Busse und Gefahrgut-Transportfahrzeugegesetzlich vorgeschrieben sind, zählen sie nicht zur Grundausstattungeines Personenkraftwagens. Grundsätzlich sollten sich Autofahrerjedoch nicht auf fremde Hilfe verlassen, sondern eigenverantwortlichhandeln und das Fahrzeug mit einem Feuerlöscher ausstatten. Aufgrundder Löschwirkung empfehlen die Experten des bvbf Autofeuerlöscher mit2 Kilogramm oder 2 Liter Löschmittel. Dieser sollte griffbereitplatziert und sicher befestigt sein. Optimal ist die Montage unterdem Fahrersitz. Alternativ kann dieser auch im Kofferraum befestigtwerden.Keine Panik beim FahrzeugbrandDie meisten Brände entstehen durch technische Defekte wieKurzschlüsse, Funkenbildung, überhitzte Motorteile oder undichteÖlleitungen. Gerade bei hoher Hitze und langen Staus kommt es immerwieder zu Fahrzeugbränden. Steigt während der Fahrt Rauch aus demMotorraum, fährt man das Auto schnellstmöglich an den Straßenrand,schaltet den Warnblinker ein und den Motor aus. Die heiße Motorhaubeist unbedingt nur mit einem Handschuh oder Lappen vorsichtig und nureine Handbreit zu öffnen, damit das Feuer nicht durch dieSauerstoffzufuhr weiter angefacht wird. Danach aus etwa einem MeterAbstand den Feuerlöscher auf den Brandherd richten und - immer inWindrichtung - mit kurzen, gezielten Stößen löschen.Erhöhte Gefahr beim CampingEine erhöhte Brandgefahr besteht auf Campingplätzen: Gasflaschen,Grillgeräte, offenes Feuer und der Kerzenschein am Abend ebenso wieElektrogeräte oder Heizstrahler können trockenes Gras, Zweige oderLaub leicht entzünden. Binnen Minuten greifen die Flammen auf Zelteund Fahrzeuge über. Wer mit dem Reisemobil oder dem Wohnwagenunterwegs ist und somit über einen größeren Stauraum verfügt, sollteeinen Feuerlöscher mit 6 Kilogramm oder 6 Liter Löschmittelmitführen.Feuerlöscher in Auto und Haushalt alle 2 Jahre überprüfen lassenDoch der Feuerlöscher nutzt wenig, wenn er veraltet ist. Bei einemFahrzeugneukauf sollte dieser nicht aus dem Altfahrzeug übernommen,sondern ebenfalls neu angeschafft werden, zumal die Kosten lediglichrund 30 Euro betragen. Erhältlich sind Autofeuerlöscher beiqualifizierten Brandschutz-Fachbetrieben, die - anders als Baumärkteund Discounter oder Versandhandel - eine kurze Einweisung in derenrichtige Handhabung geben. Zudem führen sie die regelmäßigesachkundige Prüfung der Geräte durch. Dies kann praktischerweisegleichzeitig geschehen, wenn der Kundendienst dieHaushaltsfeuerlöscher überprüft. Adressen von örtlichenBrandschutz-Fachbetrieben findet man im Internet beispielsweise unterwww.bvbf.de.Kontakt:Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf)Carsten Wege- Geschäftsführer -Jägerstraße 7110117 BerlinTelefon: 030 - 936 228 61-0Telefax: 030 - 936 228 61-29Mail: info@bvbf-brandschutz.deInternet: www.bvbf.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 19050937 KölnTel.: +49 (0)221-42 58 12E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: bvbf Bundesvb. Brandschutz-Fachbetr. eV., übermittelt durch news aktuell