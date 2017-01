Auto fahren und Alkohol passen nicht zusammen / Alkohol kann Versicherungsschutz kosten - Beifahrer: Mitverschulden möglich - auch Rad fahren schützt vor Strafe nicht (FOTO)

Coburg (ots) -Helau und Alaaf: Die fünfte Jahreszeit hat begonnen und nähertsich langsam ihrem Höhepunkt. Für viele Narren gehört ein guterSchluck genauso zum Fasching wie die gute Laune. Manch einer fühltsich nach ein, zwei Gläsern immer noch als Herr des Geschehens, dochder Eindruck täuscht. Schon geringe Alkoholmengen genügen, um dieReaktionsfähigkeit drastisch einzuschränken.Bei Fahrauffälligkeiten - wie dem Fahren von Schlangenlinien oderzu dichtem Auffahren - drohen bereits ab 0,3 Promille ein Fahrverbot,Punkte und ein Bußgeld. Wer mit 0,5 Promille in einePolizei-Kontrolle gerät, wird mit mindestens 500 Euro zur Kassegebeten, darf sich mindestens einen Monat nicht ans Steuer setzen undkassiert zwei Punkte in Flensburg.Ist ein Autofahrer mit mehr als 1,1 Promille unterwegs, geht derGesetzgeber automatisch von absoluter Fahruntüchtigkeit aus. Wen diePolizei so antrifft, der muss sich für mindestens sechs Monate vonseinem Führerschein verabschieden. Weitere Konsequenzen sind dreiPunkte in Flensburg und eine Geldstrafe. Bei solch einerTrunkenheitsfahrt wird der Führerschein entzogen. Um ihnzurückzubekommen, muss bei der Straßenverkehrsbehörde eigens einAntrag gestellt werden.Fahranfänger sollten berücksichtigen: Bis zum 21. Geburtstagbeziehungsweise während der Probezeit ist Alkohol am Steuer absoluttabu. Auch Rad fahren und Alkohol passen nicht zusammen: Werangetrunken einen Unfall verursacht, läuft ab 0,3 Promille ebenfallsGefahr, seinen Führerschein verlieren. Ab 1,6 Promille muss auch einRadfahrer mit einem Verfahren rechnen - unabhängig davon, ob er einenFührerschein besitzt.Nicht mit Versicherungsschutz spielenSoweit die strafrechtliche Seite. War bei einem Unfall Alkohol imSpiel, kann sich das laut HUK-COBURG auch auf den Versicherungsschutzauswirken. Inwiefern hängt vom Blutalkoholspiegel und derindividuellen Fahrtüchtigkeit ab. Also davon, ob der Fahrer eineSituation erkannt und angemessen reagiert hat. Wer Schlangenlinienfährt, Autos rammt oder von der Straße abkommt, hat diese Grenzeüberschritten. Wie viel Alkohol zu Ausfallerscheinungen führt, istbei jedem verschieden. Im Extremfall genügt ein Glas Sekt.Lässt sich der Unfall eindeutig auf Alkoholkonsum zurückführen,greift in der Kfz-Haftpflichtversicherung die Trunkenheitsklausel.Sie befreit den Versicherer von seiner Leistungspflicht. Das heißt:Die Versicherung reguliert den Schaden des Opfers, nimmt aber denUnfallverursacher in Regress. Maximal 5.000 Euro kann sie sich vomSchädiger zurückholen.In der Kasko-Versicherung kann sich der Versicherer aufLeistungsfreiheit berufen und nur einen Teil des Schadens oder garnichts bezahlen. Bei 1,1 Promille gilt der Alkoholgenuss automatischals ursächlich. Allerdings genügen auch geringere Mengen, um denVersicherungsschutz ins Wanken zu bringen. Die Gretchenfrage ist undbleibt die Ursächlichkeit für die Karambolage.Beifahrer mit in der VerantwortungAuch wer bei seinem alkoholisierten Trinkkumpan in dessen Autosteigt, muss im Falle eines Unfalls mit Konsequenzen rechnen. Wirdder Beifahrer verletzt, können seine Ansprüche gekürzt werden, die erim Normalfall gegen den Verursacher gehabt hätte. Dies gilt zumBeispiel für das Schmerzensgeld. Die Rechtsprechung unterstellt hier,dass ein Beifahrer, der sich zu einem Betrunkenen ins Auto setzt,sich selbst gefährdet und die Verletzungsfolgen dadurch mitverursacht hat.Selbst am Morgen nach einer fröhlich durchzechten Nacht ist derAlkohol immer noch ein Thema. Schließlich dauert es um die zehnStunden, bis ein Promille Alkohol im Körper abgebaut wird. ImZweifelsfall empfiehlt sich der Umstieg auf öffentlicheVerkehrsmittel.Pressekontakt:Karin BenningTel.: 09561/96-2084E-Mail: Karin.Benning@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell