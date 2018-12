Auto Trader: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Auto Trader, ein Unternehmen aus dem Markt "Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 13:20 Uhr) mit 4,38 GBP sehr stark im Minus (-99 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Auto Trader haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Auto Trader ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Auto Trader-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,45, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,74, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Auto Trader beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,39 Prozent und liegt mit 0,03 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,42) für diese Aktie. Auto Trader bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Auto Trader erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 14 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 7 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Auto Trader aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (404 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -7,93 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 438,8 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Auto Trader erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.