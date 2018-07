Auto Trader: Was sagt man dazu?

An der Börse London notiert die Aktie Auto Trader am 26.07.2018, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 432,6 GBP. Die Aktie der Auto Trader wird dem Segment "Internetsoftware und -dienste" zugeordnet.Auto Trader haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Die Aktie von Auto Trader gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 24,35 insgesamt 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Media", der 64,46 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

Weiterlesen...