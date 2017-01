Auto-Neuzulassungen legen 2016 deutlich zu

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Automarkt ist im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge gewachsen.



Gut 3,35 Millionen Neuwagen wurden zugelassen, ein Plus von fünf Prozent gegenüber 2015, wie der Verband der Automobilindustrie am Mittwoch in Berlin mitteilte. "2016 war ein starkes Autojahr", sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann. Besonders kräftig legten mit einem Plus von acht Prozent die Marken ausländischer Hersteller zu, auf die 2016 knapp jede dritte Neuzulassung in Deutschland entfiel. In den deutschen Autofabriken wurden im vergangenen Jahr insgesamt gut 5,74 Millionen Autos gebaut, ein Prozent mehr als im Vorjahr./bf/DP/stb