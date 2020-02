Auto-Markt in Bewegung: Markenimage-Erhebung im Rahmen von BEST CARS zeigt viele interessante Einblicke und Trends (FOTO)

Stuttgart, Deutschland (ots) - Seit 30 Jahren erhebt die Marktforschung derMotor Presse Stuttgart die Images von Automarken auf dem deutschen Markt. "Fast3,5 Millionen Leser und Nutzer von AUTO MOTOR UND SPORT haben uns seit 1990 ihredetaillierte Einschätzung zu Marken und der Akzeptanz von Technologienzurückgespielt", sagt Maik Müller, Publisher Automobil imSpecial-Interest-Medienhaus. Zusammen mit Markus Eiberger, Leiter desGeschäftsbereichs Vermarktung und Mitglied der Geschäftsleitung, stellte er imRahmen der Siegerehrung von BEST CARS 2020 im International CongresscenterStuttgart (ICS) die spannendsten Ergebnisse vor. BEST CARS ist die Leser- undNutzerwahl von AUTO MOTOR UND SPORT, die in diesem Jahr zum 44. Mal veranstaltetwurde."Das Image von Marken ist ein vielschichtiges und sensibles Pflänzchen: Das giltvor allem für die Automobilbranche", betonte Markus Eiberger und unterstrichdamit, dass es gerade in Zeiten lebhafter gesellschaftspolitischer Diskussionenrund ums Auto unerlässlich ist, kontinuierlich auf positive Marken-Attributeeinzuzahlen.Ein nach wie vor höchst relevantes Treiberkriterium für das Gesamtimage einerMarke ist "Gutes Aussehen/Styling", eines von insgesamt 13 Kriterien, die imLangzeittrend erhoben werden. Bei allen Befragten liegt Porsche bei derDesign-Akzeptanz mit 44% auf Platz 1. Auch bei den Porsche-Fahrern scheinen deraktuelle 911er und der nagelneue Taycan sehr gut anzukommen: Mit 87 ProzentDesign-Zustimmung in der Fahrer-Gruppe verfehlt die Marke aus Zuffenhausen ihrenbisherigen Bestwert aus dem Jahr 1997 gerade einmal um zwei Prozentpunkte.Parallel zu den Langzeittrends werden seit ein paar Jahren auch weitereImagekriterien erhoben, die spannende Markenverortungen in topaktuellenThemenfeldern der Automobilbranche wie bspw. "Gute Vernetzung/Connectivity" oderauch "Gute Assistenzsysteme" ermöglichen:Im Rahmen dieser Abfrage wurde unter anderem ermittelt, welche Marke in punctomoderne Umwelt-technologie überzeugt. Bei Befragten, für die die jeweilige Markeinfrage käme, liegt eine Marke aus Palo Alto ganz vorne: "Für 73 Prozent derpotenziellen Tesla-Käufer verfügt die Marke über moderne Umwelttechnologie",sagt Markus Eiberger. Damit liegt die Marke noch deutlich vor Toyota (60%) undBMW (46%). Ein deutliches Plus von zwölf Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahrkann bei diesem Image-Item Volkswagen verzeichnen: Der klare Strategiewechselund die Markteinführung des ersten Modells der ID-Familie zeigt bei potentiellenKaufinteressenten offenbar Wirkung.Eine der spannendsten Entwicklungen zeigte sich bei der Auswertung der Fragen,die das Vertrauen in die Automobil-Hersteller abbilden: "Erstmals seit derEinführung dieser Abfrage vor vier Jahren messen wir einen klaren Turnaround inunserer Community", fasste Maik Müller die Ergebnisse zusammen. Alle deutschenMarken legen zwischen fünf und zwölf Prozentpunkten bei der Vertrauenswürdigkeitzu. "Die Zukunftsorientierung und Innovationsfreude der Autobranche steht beiden BEST-CARS-Teilnehmern im Vordergrund." Betrachtet man die deutschenHersteller, so ist die vertrauenswürdigste Marke BMW, gefolgt von Porsche undMercedes. Opel verzeichnet das höchste Plus im Vergleich zum Vorjahr, auchVolkswagen erobert viel verloren gegangenes Vertrauen wieder zurück. VomAusgangsniveau 2017 sind aber alle Marken noch weit entfernt.Pressekontakt:Kontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133390/4516330OTS: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORTOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuell