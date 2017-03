Auto: Kinder immer richtig sichern / TÜV Rheinland: Bei Kindern die gültigen Prüfsiegel beachten / Isofix-Halterungen sorgen für Stabilität / Rückbank dem Beifahrersitz vorziehen

Köln (ots) - Solange Kinder jünger als 13 Jahre alt sind oderkleiner als 150 Zentimeter, müssen sie im Auto in einem geprüftenKindersitz oder auf einer Sitzerhöhung Platz nehmen. Ein Gesetz, dasden Nachwuchs vor Verletzungen schützen und im Ernstfall das Lebenretten kann. "Die Kindersitz-Auswahl ist riesig. Beim Kauf sollteimmer das Prüfsiegel 'ECE-R 44/03' wahlweise '44/04' oder das derneuen Norm 'ECE-R 129' beachtet werden, das auf dem Sitz vollständigzu sehen sein muss", sagt Steffen Mißbach, Kfz-Sicherheitsexperte beiTÜV Rheinland. Auf gebrauchte Sitze aus fremder Hand verzichten, daeventuelle Schäden nicht auf Anhieb zu erkennen sind. "Zudem immertesten, ob das Kind in den Sitz und dieser ins Auto passt.Unproblematisch sollte auch das Herausnehmen oder Hineinsetzen desKindes sein", so der Experte.Kleinkinder bis zum Alter von 15 Monaten sollten nur mit demGesicht Richtung Rückbank fahren, je fester der Sitz im Auto fixiertist, desto sicherer der Transport. Isofix-Halterungen sind dabei einegute Wahl. Wo der Sitz im Auto montiert wird, bleibt jedem selbstüberlassen. Für Steffen Mißbach sprechen aber zwei Punkte gegen denBeifahrersitz: "Der Beifahrerairbag, der beim Auslösen zuVerletzungen führen kann, sowie das erhöhte Ablenkungspotenzial fürden Fahrer."Straffer Gurt ist entscheidendGenerell gilt: Der Schutz ist nur gewährleistet, wenn der Gurt imSitz eng anliegt. Zieht das Kind seine Jacke aus, muss er nachgezogenwerden, eine Decke gehört über, nicht unter den Gurt. "Die Gurtesollten so straff wie möglich am Körper des Kindes sitzen, es solltesich dabei jedoch noch wohlfühlen", weiß Mißbach. "Eine allgemeineRegel gibt es aufgrund der Modellvielfalt nicht, maßgeblich ist immerdie Gebrauchsanweisung des Sitzes."Passende Sitze für die FlugreiseBei Flugreisen sind für unter Zweijährige passende Sitze mit demLabel "For use in aircraft" zu empfehlen. Vor der Reise sollten dieEltern die Airline kontaktieren und den Sitz ankündigen. EinenHinweis gibt bei der Buchung auch das TÜV Rheinland-Siegel "ChildSeats Welcome", das bestätigt, dass die entsprechend geprüftenKindersitze genutzt werden dürfen.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell