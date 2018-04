Auto China 2018: Die SKODA SUV-Offensive sorgt für weiteres Wachstum (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Mainstream-City-SUV exklusiv für China: SKODA KAMIQ feiertMessepremiere auf der Auto China in Peking- SKODA will Auslieferungen in China bis 2020 auf 600.000Fahrzeuge pro Jahr verdoppeln- Rekordjahr 2017: SKODA lieferte in China rund 325.000 Fahrzeugeaus- China seit 2010 größter Einzelmarkt des tschechischenAutomobilherstellers- Seit Markteintritt 2007 mehr als 2.350.000 Fahrzeuge an KundenausgeliefertSKODA will seine starke Marktposition in China weiter ausbauen undseinen Fahrzeugabsatz bis 2020 auf jährlich 600.000 Einheitenverdoppeln. Dazu setzt die Marke konsequent die nächsten Schritteihrer Modelloffensive für den chinesischen Markt um. Derzeitentwickelt der tschechische Automobilhersteller SUV-Modelle, diespeziell auf die Ansprüche der Kunden in China zugeschnitten sind.Auf der Auto China 2018 in Peking (25. April bis 4. Mai) präsentiertSKODA ein neues Mainstream-City-SUV. Der SKODA KAMIQ wird bereitswenige Monate nach seiner Weltpremiere in den chinesischen Markteingeführt.2017 feierte SKODA sein zehnjähriges Markteintritts-Jubiläum inChina und präsentierte drei spektakuläre Produktneuheiten. Dertschechische Automobilhersteller ergänzte seine Modellpalette um denOCTAVIA COMBI sowie die beiden erfolgreichen SUV-Baureihen KODIAQ undKAROQ. Diesen Wachstumskurs wird die Marke in den kommenden Jahrenmit dem weiteren Ausbau der Modellpalette weiter beschleunigen. ImFokus der Modelloffensive steht insbesondere die Erweiterung desSUV-Angebots speziell für den chinesischen Markt. Den hohenStellenwert dieses Marktes unterstrich SKODA im Vorjahr auch durchdie Weltpremiere der Konzeptstudie VISION E, dem Ausblick auf daserste SKODA E-Fahrzeug im SUV-Segment, in Shanghai."SKODA sieht ein besonders dynamisches Wachstum im SUV-Segment aufdem chinesischen Automobilmarkt. Denn allein in den vergangenen dreiJahren hat sich die Nachfrage nach SUV-Modellen in China verdoppelt",sagt SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier. "Die SKODASUV-Offensive hat in China mit der erfolgreichen Einführung der SKODAModelle KODIAQ und KAROQ begonnen. Mit dem neuen SKODA KAMIQ habenwir ein weiteres SUV exklusiv für den chinesischen Markt entwickeltund setzen mit ihm unsere SUV-Offensive konsequent fort. Noch indiesem Jahr wird SKODA das nächste große SUV vorstellen und damitinsgesamt vier SUV-Modelle in China anbieten", so Maier weiter.Der SKODA KAMIQ ist unterhalb des Kompakt-SUV SKODA KAROQpositioniert und rundet die SUV-Modellpalette in China nach unten ab.Das Design zitiert die klassischen Elemente der kraftvollenSUV-Formensprache von SKODA und wurde exklusiv für den chinesischenMarkt gestaltet und entwickelt. Mit eigenständig geformten Front- undRückleuchten unterscheidet sich der KAMIQ allerdings deutlich von denSUV-Modellen KAROQ und KODIAQ. Neben dem KAMIQ plant SKODA für denchinesischen Markt noch weitere SUV zu entwickeln, die - made inChina for China - speziell auf die Anforderungen und Wünsche derchinesischen Kunden zugeschnitten sind.Die Geschichte von SKODA in China reicht zurück bis in die1930er-Jahre. 1936 betrieb die tschechische Traditionsmarke bereitsfünf Handelsvertretungen im Reich der Mitte. 2007 stieg dertschechische Hersteller wieder in den chinesischen Markt ein. SKODAstartete unter dem Dach von SAIC Volkswagen zunächst die lokaleProduktion des OCTAVIA, seit 2010 ist China der bedeutendsteEinzelmarkt der Marke SKODA. In enger Zusammenarbeit mit demchinesischen Joint Venture-Partner SAIC Volkswagen entwickelte sichSKODA seitdem zu einem der etablierten Volumenhersteller in China.Im Jahr 2017 lieferte der Automobilhersteller in China 325.000Fahrzeuge aus und konnte gegenüber 2016 um 2,5 Prozent zulegen (2016:317.100 Fahrzeuge). Damit ist das zurückliegende zugleich das bishererfolgreichste Jahr für SKODA seit dem Wiedereinstieg in denchinesischen Markt im Jahr 2007. Insgesamt hat SKODA in China seitdemmehr als 2.350.000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert - mit 1,2Millionen abgesetzten Einheiten entfällt mehr als die Hälfte davonauf den weltweiten Bestseller der Marke: den SKODA OCTAVIA.Der letztes Jahr neu in den chinesischen Markt eingeführte OCTAVIACOMBI verkaufte sich seit Marktstart bereits 6.400 Mal. Der SKODARAPID wurde im Reich der Mitte bisher fast 400.000 Mal ausgeliefertund der SKODA SUPERB trägt mit bisher 318.600 ausgeliefertenFahrzeugen zur Erfolgsgeschichte der Marke bei. Der Kleinwagen SKODAFABIA kommt auf 265.100 Auslieferungen, der SKODA YETI auf 82.600.Der seit April 2017 in China erhältliche SKODA KODIAQ wird von denchinesischen Kunden hervorragend angenommen, bislang wurden 51.100Einheiten des großen SUV ausgeliefert. Das Kompakt-SUV SKODA KAROQstartete im März 2018 mit 400 Auslieferungen in seinen erstenVerkaufsmonat.Der Grundstein für zukünftiges profitables Wachstum der MarkeSKODA in China wurde am 30. März 2016 gelegt, als Vertreter vonVolkswagen, der SAIC Motor Corporation Limited und SKODA AUTO einMemorandum of Understanding unterschrieben. Die beim Staatsbesuch deschinesischen Präsidenten Xi Jinping in Tschechien unterzeichneteAbsichtserklärung umfasst einen auf fünf Jahre ausgelegtenInvestitionsplan über zwei Milliarden Euro. Ziel ist die Erweiterungder Modellbaureihen, beispielsweise um mehrere SUV und Fahrzeuge mitalternativen Antrieben.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell