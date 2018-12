Auto Bild kürt SKODA FABIA, KAROQ und KODIAQ zu den besten Importautos 2018 (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- SKODA FABIA gewinnt in der Kleinwagenkategorie, KAROQ überzeugtals bestes Importauto bei den Kompakt-SUV- SKODA KODIAQ wiederholt seinen Vorjahressieg bei denMittelklasse-SUV- Auto Bild verglich alle Konkurrenten auf Basis ihres jeweilsbesten Testergebnisses im zurückliegenden JahrSKODA feiert bei der Auszeichnung der besten Importautos 2018 desFachmagazins Auto Bild einen Dreifachsieg. Der SKODA FABIA sichertsich die Trophäe in der Kleinwagenklasse, der KAROQ triumphiert beiden Kompakt-SUV. Darüber hinaus kürt die Redaktion von Europasgrößter Autozeitschrift den SKODA KODIAQ zum zweiten Mal in Folge zumbesten Importauto in der Kategorie Mittelklasse-SUV. Die drei SKODASieger haben im zurückliegenden Jahr innerhalb ihrer Klasse das besteErgebnis aller Importmodelle im Auto Bild-Vergleichstest erzielt.Der SKODA FABIA überzeugt in diesem Ranking als besterImportkleinwagen 2018. Zum Vergleichstest trat er bei Auto Bild mitdem 81 kW (110 PS)* starken 1,0 TSI-Motor an und setzte sich dabeigegen drei Konkurrenten durch. Neben dem guten Platzangebot sowie demniedrigsten Verbrauch hoben die Experten auch die Ausstattung mitAssistenzsystemen sowie die Online-Funktionen des FABIA hervor. Dieaufgewertete dritte Generation des beliebten Kleinwagens zeichnetsich unter anderem durch die neu gestaltete Front, frischeDesignakzente im Innenraum sowie zahlreiche technische Innovationenaus. Die angebotenen Dreizylinder-Benziner entsprechen der aktuellstrengsten Emissionsnorm Euro 6d-TEMP. Die Serienausstattung umfasstdas Musiksystem Swing, die universelle Smartphone-AnbindungSmartLink+, einen 3,5 Zoll großen Bordcomputer sowie SKODA CareConnect. Unterwegs profitieren SKODA Fahrer von modernenAssistenzsystemen: Für den FABIA bietet der tschechischeAutohersteller mit Fernlicht-, Spurwechsel- und Ausparkassistentgleich drei Systeme aus höheren Fahrzeugklassen an.Der SKODA KAROQ erobert in seiner Klasse ebenfalls die begehrteSpitzenposition. 544 Punkte im Vergleichstest! Auto Bild-Leserwissen: Das ist ein grandioses Ergebnis", konstatiert dasFachmagazin. Mit mehr als 50 Zählern Vorsprung gewann der 110 kW (150PS) starke KAROQ 2,0 TDI 4x4* den Vergleichstest gegen zweiMitbewerber und sichert sich damit den Titel als ,Bestes Importauto2018'. Zu seinen Stärken zählen insbesondere die hohe Variabilität,das gute Raumangebot sowie der laut Auto Bild "riesige Kofferraum".Mit seiner dynamischen Linienführung und zahlreichen kristallinenElementen verkörpert der KAROQ die neue SUV-Formensprache der Marke.Typisch SKODA überzeugt er mit außergewöhnlichem Platzangebot sowiehohem praktischem Nutzwert. So fasst der Kofferraum des 4,38 Meterlangen KAROQ bis zu 1.810 Liter, die Kniefreiheit beträgt 68Millimeter.Der SKODA KODIAQ setzt sich im Auto Bild-Ranking der bestenImportautos bereits zum zweiten Mal in Folge an die Spitze derMittelklasse-SUV. Er trat als 140 kW (190 PS)* starker 2,0 TDI mitAllradantrieb und Direktschaltgetriebe (DSG) zum Vergleichstest gegenein SUV aus Korea an und gewann das Duell mit 13 Punkten Vorsprung.Gut gefielen der Redaktion insbesondere die optionale dritteSitzreihe, der "XXL-Kofferraum" sowie das "agile Fahrverhalten mitgutmütiger Federung für souveränes, komfortables Abrollen".Pluspunkte sammelte der KODIAQ zudem für die exakte Lenkung, die guteVerarbeitung und das übersichtlich gestaltete Cockpit. Das erstegroße SUV des tschechischen Automobilherstellers kombiniertcharaktervolles Design und außergewöhnliches Raumangebot mitpraktischer Intelligenz und innovativen Technologien, die sonst nurin höheren Fahrzeugklassen zu finden sind. Seit kurzem ist es als besonders dynamischer KODIAQ RS* mit dem bislang stärksten Dieselmotor der Unternehmensgeschichte bestellbar. Der 2,0 Liter große Biturbo-Diesel leistet 176 kW (240 PS) und ist mit Allradantrieb und 7-Gang-DSG kombiniert. Das sportliche Topmodell ist das erste SUV der Marke mit dem RS-Label. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. FABIA 1,0 TSI 81 kW (110 PS)
innerorts 5,6 - 5,5 l/100km, außerorts 4,2 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 107 - 105 g/km, CO2-Effizienzklasse B
KAROQ 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)
innerorts 6,1 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 134 g/km, CO2-Effizienzklasse B
KODIAQ 2,0 TDI SCR DSG 4x4 140 kW (190 PS)
innerorts 6,8 - 6,4 l/100km, außerorts 5,2 - 5,1 l/100km, kombiniert 5,8 - 5,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 152 - 146 g/km, CO2-Effizienzklasse B
KODIAQ RS 2,0 BiTDI SCR DSG 4x4 176 kW (240 PS)
innerorts 7,4 - 7,2 l/100km, außerorts 5,8 - 5,6 l/100km, kombiniert 6,4 - 6,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 167 - 163 g/km, CO2-Effizienzklasse C - B