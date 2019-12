Mit dem Auto-Abo von ViveLaCar gelingt der Einstieg in die Elektromobilität (FOTO)

Stuttgart (ots) -- Trendstudie belegt: Endkunden noch skeptisch gegenüberalternativen Antriebsformen- Auto-Abo bietet risikolosen Einstieg in die Elektro-Mobilität- Angebot an E-Fahrzeuge zum Abo steigt kontinuierlich anDer Einstieg in die Elektromobilität wird durchs Auto-Abo deutlich erleichtert.Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Trendstudie der puls Marktforschung GmbHunter Endkunden und Händlern, welche von der Auto-Abo-Plattform ViveLaCarvorgestellt wurde. Demnach bietet das Auto-Abo für jeden zweiten Befragten dieperfekte Möglichkeit, auf alternative Antriebsformen risikolos umzusteigen.ViveLaCar wird sein Angebot an Elektrofahrzeugen weiter ausbauen."Aktuell können sich 33 Prozent der Endkunden die Anschaffung eines Elektroautosvorstellen, 52 Prozent lehnen das zum gegenwärtigen Zeitpunkt immer noch ab.Aber fast jeder Zweite ist sehr daran interessiert, ein E-Auto einmal in Alltaglängere Zeit testen zu können", so Niklas Haupt, Geschäftsführer der pulsMarktforschung GmbH. Jüngere Zielgruppen bis 30 Jahre spricht ein derartigrisikoloser Umstieg auf Elektromobilität besonders an. Eine klare Mehrheit vonüber 80% würde gerne mehrere Monate ein Elektroauto fahren können, um zu"erfahren", ob diese neue Form des Antriebs zu den individuellen Bedürfnissenpasst. Und für mehr als jeden Vierten ist darüber hinaus ein Auto Abo inzwischeneine interessante Alternative zu Kauf, Finanzierung und Leasing. Die Gruppe der31- bis 50-Jährigen bekundet hier das größte Interesse.Das Auto-Abo von ViveLaCar stellt deshalb die ideale Möglichkeit dar, um aufElektrofahrzeuge und alternative Antriebsformen oder auch einfach ein neuesFahrzeugmodell risikolos umzusteigen. Schon jetzt sind zehn Prozent aller beiViveLaCar zur attraktiven Nutzung im Auto-Abo angebotenen Fahrzeuge sogenannteElectric Vehicle (EV) oder Hybrid-Fahrzeuge. Das Angebot reicht vom kleinenCityflitzer bis hin zum Kastenwagen für den gewerblichen Einsatz, Tendenzsteigend.Mit der Zürich Versicherung hat ViveLaCar zudem einen starkenKfZ-Versicherungspartner, der für Electric Vehicles (EV) eine zusätzlicheAbsicherung bietet und bei Auto Abo Fahrzeugen von ViveLaCar inklusive ist. Soist die Batterie im Schadensfall zu 100% versichert und bei Batterieausfallmangels Ladung oder Schadensbedingt bietet die Versicherung einen kostenfreienMobilitätsservice.Easy. Flexibel. Jederzeit kündbar.Im monatlichen Abo-Preis ist alles drin - außer Tanken. Die Kosten fürVollkaskoversicherung, Kfz-Steuer, Werkstatt und Inspektion sind inklusive. DieBuchung erfolgt voll digital und ist binnen 3 Minuten erledigt: Einfach einpassendes Fahrzeug auf der Plattform auswählen, Kilometer-Paket wählen, Buchungonline abschließen, Fahrzeug beim lokalen ViveLaCar-Partner abholen und dann inZukunft lediglich tanken oder aufladen. Bequemer geht es nicht. Das spart nebenZeit und Nerven auch noch Geld, denn im monatlichen Abo-Preis ist bereits allesan Fixkosten zum optimalen Preis enthalten. Es gibt kein Risiko für Wartung undVerschleiß und das Abonnement kann jederzeit gekündigt werden."Das Auto hat die Pferdekutsche erst nach Jahrzehnten abgelöst. Der Wandel hinzur Elektromobiiltät wird wesentlich schneller vonstattengehen müssen", soMathias R. Albert, Gründer und CEO des Stuttgarter Startup ViveLaCar. "Da bietetdas Abo Modell für den Endverbraucher den idealen Einstieg. Aber auch ein Dieseloder Benziner kann zu den Lebensbedürfnissen passen. Beim Auto Abo bleibt manflexibel.", so Albert weiter.Wenige Monate nach dem Start bieten bereits über 100 Marken-Vertragshändler an300 Standorten in Deutschland ihre Bestandsfahrzeuge auf der Plattformwww.vivelacar.com zur attraktiven und nachhaltigen Nutzung im Auto-Abonnementan. Dabei handelt es sich um Neuwagen, Vorführwagen und neuwertigeGebrauchtwagen bis zu einem Alter von zwei Jahren sowie einer Laufleistung vonmaximal 25.000 Kilometern. ViveLaCar bietet ausschließlich bereits existierendeFahrzeuge an und diese werden im Idealfall lokal vermittelt - das schontRessourcen. Genutzt wird nur, was es schon gibt und unnötige Transporte werdenvermieden. Die Abwicklung der Aufträge erfolgt papierlos, dieFahrzeugauslieferung vollkommen digital per App.Über das Unternehmen:Die ViveLaCar GmbH ist ein Mobility Fintech Startup aus Stuttgart und verbindeterstmals das Angebot an attraktiven Bestandsfahrzeugen beimMarken-Vertragshändler mit einem innovativen Auto-Abo für Endkunden. Der gesamteAblauf ist digitalisiert und ermöglicht eine für Händler und Abonnenteneinfache, transparente und sichere Abwicklung. Wenige Klicks reichen, um auf derPlattform www.ViveLaCar.com auf ein breites Angebot an aktuellen Fahrzeugenvieler Marken und Modelle, welche im Abo angeboten werden, zurückzugreifen unddiese voll digital zu buchen. Mit nur drei Monaten Kündigungsfrist bietetViveLaCar.com den Kunden eine einzigartige Flexibilität. ViveLaCar schließtdamit die Lücke zwischen der Kurzzeitmiete, Kauf und Leasing. 