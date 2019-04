AutoZone: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "AutoZone":

Per 24.04.2019, 15:09 Uhr wird für die Aktie AutoZone am Heimatmarkt New York der Kurs von 1047,77 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Automobilhandel".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 75,39 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt AutoZone damit 59,62 Prozent über dem Durchschnitt (15,77 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 13,68 Prozent. AutoZone liegt aktuell 61,71 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die AutoZone-Aktie sind 8 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 937,33 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (1047,76 USD) ausgehend um -10,54 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält AutoZone von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist AutoZone mit einem Wert von 16,71 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Spezialität Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 39,37 , womit sich ein Abstand von 58 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.