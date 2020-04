AutoZone: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "AutoZone":

An der Börse New York notiert die Aktie AutoZone am 06.04.2020, 11:23 Uhr, mit dem Kurs von 792.36 USD. Die Aktie der AutoZone wird dem Segment "Automobilhandel" zugeordnet.

Wie AutoZone derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der AutoZone-RSI ist mit einer Ausprägung von 77,02 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 60,38, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der AutoZone verläuft aktuell bei 1096,41 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 790,56 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -27,9 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 972,82 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die AutoZone-Aktie der aktuellen Differenz von -18,74 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt AutoZone mit einer Rendite von -25,44 Prozent mehr als 34 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,31 Prozent. Auch hier liegt AutoZone mit 31,75 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.