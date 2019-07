Preise und Präsentationsmöglichkeiten für Start-Ups bei derinternationalen Konferenz zu Mobilität und Technologie vom 18.-21.November 2019Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Los Angeles Auto Show (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2533838-1&h=4107634649&u=https%3A%2F%2Flaautoshow.com%2F&a=Los+Angeles+Auto+Show) (LA Auto Show®) und ihreMobilitäts- und Tech-Konferenz AutoMobility LA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2533838-1&h=4202681854&u=http%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F&a=AutoMobility+LA)TM haben die Mobilitäts-InitiativePlanetM des Michigan Economic Development Corporation (MEDC) alspräsentierenden Sponsor des diesjährigen TopTen-Start-Up-Wettbewerbes vorgestellt. Ab sofort können sich auchinternationale Start-Ups für die Teilnahme am Wettbewerb bewerben.Das neue Sponsoring von PlanetM unterstreicht die wachsendenVerbindungen zwischen den Technologie- und Automobil-Zentren inKalifornien und Michigan."Wir können und müssen Technologie, Mobilität undAutomobilwirtschaft so weiterentwickeln, dass sie den Alltag derMenschen signifikant verändern und verbessern", sagt Trevor Pawl,Senior Vice President für Business Innovation bei MEDC."Zusammenarbeit wird der entscheidende Faktor sein bei Entwicklung,Erprobung und Einführung dieser Innovationen. Daher sind wir beiPlanetM sehr glücklich über diese Partnerschaft mit AutoMobility LA.Sie unterstreicht, dass Start-ups die Zukunft der Mobilitätvorantreiben."Präsentiert von PlanetM zeichnet der Top Ten-Wettbewerbbahnbrechende Technologien mit großem Potenzial für positiveVeränderungen von Gesellschaft und Mobilität aus. Start-ups mitSchwerpunkten in den Bereichen Automatisierung, Konnektivität,Mobilitäts-Service, nachhaltige und grüne Mobilität, neue Werkstoffeund innovative Fertigungsmethoden sind eingeladen, sich bis zum 27.September zu bewerben unter:https://automobilityla.com/top-ten-startups/Ein Experten-Gremium wird die Anträge bewerten. Die Bekanntgabeder Top Ten-Finalisten erfolgt im Oktober. Alle Finalisten erhalteneine Ausstellungsfläche auf der AutoMobility LA, um ihr Start-up deminternationalen Medien- und Fachpublikum zu präsentieren. Zum Paketgehören auch exklusive Möglichkeiten zum Austausch mit dem Managementder AutoMobility LA und den Mitgliedern des Beirates sowie zweiEintrittskarten und Zugang zu Konferenz, Fahrzeugpremieren undNetworking-Veranstaltungen."Wir hören täglich, wie neue Start-ups die Mobilität verändern.Einige dieser Unternehmen haben sich hier auf der AutoMobility LAerstmals der Öffentlichkeit präsentiert", sagt Lisa Kaz, CEO von LAAuto Show und AutoMobility LA. "Aus Kalifornien und Michigan stammeneinige der besonders disruptiv agierenden Unternehmen imMobilitätsbereich. Auch deshalb freuen wir uns sehr darauf, mitPlanetM bei unserem Top Ten-Wettbewerb zu kooperieren. Dieser istweiterhin eine der wichtigsten Plattformen für Start-ups aus derganzen Welt."Die diesjährigen Finalisten stehen in der Nachfolge von Gewinnernder vergangenen Jahre wie PolySync (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2533838-1&h=2922570018&u=https%3A%2F%2Fpolysync.io%2F&a=PolySync), Thor Trucks (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2533838-1&h=2075814663&u=https%3A%2F%2Fxostrucks.com%2F&a=Thor+Trucks) und WayRay (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2533838-1&h=2682664087&u=https%3A%2F%2Fwayray.com%2F&a=WayRay). Thor Trucks erhielt 2018 den Hauptpreisinklusive Preisgeld und welt- und branchenweiter Anerkennung. In derFolge gab Thor Trucks, mittlerweile umbenannt in Xos Trucks, eineexklusive Partnerschaft mit Loomis Armored bekannt, dem größtenUS-amerikanischen Anbieter von Bargeldtransporten. Die Vereinbarungsieht ein Pilotprojekt für ein gepanzertes elektrischesTransportfahrzeug vor.Weitere Sponsoren und Preise des diesjährigen Top Ten-Wettbewerbeswerden in den nächsten Monaten bekanntgegeben. Zu den Sponsoren desvergangenen Jahres gehören Audi, Plug and Play, SiriusXM ConnectedVehicles, URBAN-X - built by MINI und Urban Us. In der Jury vertretensind führende Köpfe von Microsoft, NVIDIA, Porsche Consulting undSansea Consulting.Für weitere Informationen zum Top Ten-Wettbewerb und zurAutoMobility LA siehe: www.automobilityla.com.Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LADie AutoMobility LA 2019 findet vom 18. bis 21. November im LosAngeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungender Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die 1907gegründete und 112 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 22.November bis 1. Dezember 2019 für das Publikum.2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA AutoShow und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führtals erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neueTechnologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien.Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge inZukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie istMarktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und istPlattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalenMedienpublikum.Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car DealerAssociation (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles)unterstützt und von ANSA Productions betrieben. AktuelleInformationen zur Show erhalten Sie bei Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2533838-1&h=3403273480&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLAAutoShow&a=Twitter), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2533838-1&h=438753028&u=https%3A%2F%2Ffacebook.com%2FLosAngelesAutoShow&a=Facebook) oder Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2533838-1&h=2357058727&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flaautoshow%2F&a=Instagram). Registrieren Sie sich für zusätzliche Hinweise zurShow unter http://www.LAAutoShow.com.Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie aufhttp://www.automobilityla.com/. Folgen Sie AutoMobility LA aufTwitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2533838-1&h=1104338345&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fautomobilityla%3Flang%3Den&a=Twitter),Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2533838-1&h=1162977237&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fautomobilityla%2F&a=Facebook) undInstagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2533838-1&h=3855779458&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fautomobilityla%2F&a=Instagram).Über PlanetMPlanetM ist eine Initiative der Michigan Economic DevelopmentCorporation und ein partnerschaftlicher Zusammenschluss vonInteressengruppen aus dem Mobilitätsbereich. Zu ihnen gehörenKommunen, Institutionen aus Bildung, Forschung und Entwicklung undstaatliche Agenturen. Das gemeinsame Ziel ist, zukunftsträchtigeMobilitätstechnologien zu entwickeln und einzuführen. PlanetM bietetjedem Unternehmen oder Investor aus dem Mobilitätsbereich kostenloseBeratung für einen Einstieg in die Mobilitätsbranche in Michigan undverbindet so Start-ups, Unternehmen und Interessengruppen - also dieMenschen, Orte und Ressourcen, die es zur Weiterentwicklung vonTransport und Mobilität braucht. Weitere Details auf www.PlanetM.com.