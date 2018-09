AutoMobility LA der Los Angeles Auto Show: BMW und VW mit Weltpremieren

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Elektro-Newcomer BYTON und Rivian sowie auch Tesla mit starkerPräsenz / Mehr als 50 Neuvorstellungen bei Auto-Tech-Messe und-Konferenz in KalifornienLos Angeles (ots/PRNewswire) - Starke Auftritte etablierter Markenund aufstrebender Elektro-Newcomer, insgesamt mehr als 50Fahrzeugpremieren: Die Veranstalter der AutoMobility LA(https://automobilityla.com/)(TM) der Los Angeles Auto Show(https://laautoshow.com/) (LA Auto Show®) erwarten vom 26. bis 29.November eine große Show der Auto-Tech-Branche im Los AngelesConvention Center.BMW, Volkswagen und Toyota haben bereits jetzt eine Reihe vonPremieren im Rahmen der viertägigen Tech-Konferenz und -Messeangekündigt. Hinzu kommen aufstrebende Kräfte imElektrofahrzeug-Bereich wie BYTON und Rivian.Im Zuge einer großen Produktoffensive kommt BMW mit dreiWeltpremieren und einem neuen Konzeptfahrzeug nach Los Angeles undentwirft damit seine Vision von der Zukunft der Mobilität. Zudempräsentiert der bayerische Hersteller den neuen BMW X5 SportsActivity (mit SAV-Karosserie) als Nordamerika-Debüt, neben dem neuenBMW 8er Coupé und dem BMW Z4 M40i Roadster.Volkswagen hat Welt- und Nordamerika-Premieren bestätigt,inklusive einer Elektro-Studie, sowie Sondermodelle des GTI und desKäfer. Toyota zeigt bei der Messe fünf neue Fahrzeuge, darunterHybrid- und Sondermodelle. Subaru präsentiert mehrere Neuheiten, wieetwa einen Plug-in Hybrid.Daneben kündigten Nissan, Porsche, Volvo und weitere Marken neueModelle an. Tesla wird ebenfalls erneut auf der Messe vertreten sein.Einhergehend mit der Entwicklung der Automobilindustrie inRichtung Elektro- und alternative Antriebe, präsentiert dieAutoMobility LA diese neuen Technologien und vertieft damit ihreSchwerpunkte im Bereich Autonomie, Connectivity, Elektrifizierung undSharing.Am 27. November zeigt Rivian beispielsweise die Weltpremiereseines brandneuen elektrischen Pick-up und Geländewagens. WeitereHersteller geben ihre Tech-News von 28. bis 29. November bekannt."Kalifornien ist der wichtigste Markt für umweltfreundlicheFahrzeuge innerhalb der Vereinigten Staaten. Da passt es gut, dassein Drittel der für die AutoMobility LA angekündigten Premieren einenelektrischen oder alternativen Antrieb haben", sagte Lisa Kaz,Präsidentin und CEO von LA Auto Show und AutoMobility LA. "Es istspannend zu sehen, wie viele Marken aus dem Volumen- und Luxussegmentumweltfreundliche Mobilitätsalternativen im umweltbewusstenSüd-Kalifornien anbieten."Die AutoMobility LA zeigt einmal im Jahr die aktuellstenInnovationen der Automobilbranche und treibt die Diskussion über ihreZukunft voran. Dabei kommen führende Hersteller, Technologie-Firmen,Designer, Unternehmer, Regierungsvertreter und viele andere zusammen.Bei der AutoMobility LA Konferenz am Dienstag, 27.11., bekommenBesucher Einblicke von verschiedenen Experten, können dieAuto-Tech-Ausstellung besuchen und die Gewinner des Top TenAutomotive Start-up-Wettbewerbs sowie des Hackathons bei derAutoMobility LA treffen. Bei letzterem stehen in diesem Jahr Lösungenzur Stau- und Abgasvermeidung sowie zum Bezahlen im Fahrzeug imFokus. Die beiden Sponsoren Visa und General Motors erwarten vomHackathon Anwendungen für mehr Fahrkomfort, indem sie neue Wege beider Verknüpfung von vernetzten Fahrzeugen und E-Commerce suchen.Am Mittwoch, 28.11., und am Donnerstag, 29.11., stehen dieFahrzeug-Premieren von etablierten Herstellern und Newcomern auf demProgramm sowie die Bekanntgabe der Gewinner der Wettbewerbe. Zudemgibt es verschiedene Networking-Veranstaltungen.Mehr Neuigkeiten über weitere Debüts im erhalten Sie in denkommenden Wochen.Sämtliche Fahrzeug-Premieren werden im Anschluss an dieAutoMobility LA bei den Publikumstagen der LA Auto Show (vom 30.November bis 9. Dezember) gezeigt.Sie können sich unter AutoMobilityLA.com/register(https://automobilityla.com/register/) zur AutoMobility LA anmelden.Mehr Informationen zur AutoMobility LA sowie zur Hotelbuchung überden offiziellen Messepartner finden Sie unter AutoMobilityLA.com(http://www.automobilityla.com/).Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LADie AutoMobility LA 2018 findet vom 26. bis 29. November 2018 imLos Angeles Convention Center statt, parallel zu denPresse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles AutoShow. Die 111 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 30.November bis 9. Dezember 2018 für das Publikum.2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA AutoShow und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führtals erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neueTechnologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien.Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge inZukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie istMarktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und istPlattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalenMedienpublikum.Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car DealerAssociation (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles)unterstützt und von ANSA Productions betrieben. 