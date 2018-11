AutoMobility LA der Los Angeles Auto Show 2018: Programm für Pressekonferenzen und Tech-Talks zur Mobilität von morgen steht

Vier Tage Tech-Konferenz und Messe: Internationale Hersteller,Technologie-Unternehmen und Start-ups diskutieren, präsentieren undtreiben die Zukunft derMobilität voranLos Angeles (ots/PRNewswire) - Die AutoMobility LA (https://deref-gmx.net/mail/client/reu05r4Nb0M/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F)(TM) der Los Angeles Auto Show (https://deref-gmx.net/mail/client/N1vKhjhGhRk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flaautoshow.com%2F) (LA Auto Show®) hat ihrProgramm inklusive Pressekonferenzen veröffentlicht. Vom 26. bis 29.November präsentieren neue undetablierte Autohersteller den Besuchern interessanteSerienmodelle und visionäre Konzeptfahrzeuge. Darüber hinaus bekommensie von Branchenexperten einenexklusiven Einblick in diese sich rapide wandelnde Industrie.Neben den Auto-Tech-Talks, Fahrzeugpremieren, Branchen-News undWettbewerben haben die Gäste derAutoMobility LA über vier Tage hinweg vielfältige Möglichkeiten zumNetzwerken.Am Montag, 26. November, startet der von Visa und GM gesponserteHackathon "Code AutoMobility LA".Die Aufgabe ist die Verknüpfung von vernetzten Fahrzeugen mitE-Commerce für mehr Fahrkomfort. Der Gewinner erhält 40.000 US$in Form von Visa Prepaid-Karten. Dienstag, der 27. November, steht imZeichen von Interviews und Diskussionsrunden mit Branchengrößen undExperten. Unter anderem sprichtBYTON-CEO und Ex-BMW-Manager CarstenBreitfeld zur KünstlichenIntelligenz im Automobilbereich. Giovanni Palazzo von derVolkswagen-Tochter Electrify America zeigt Wege zum zügigen Ausbauvon Schnellladenetzen fürElektroautos auf. Die aufstrebenden Elektro-Fahrzeug-FirmenBYTON und Rivian präsentieren sich in Pressekonferenzen. EigeneAuftritte haben auch Amazon AlexaAutomotive, Aston Martin Lagonda und Honda R&D. Hier wird einbreites Spektrum an Themen verhandelt, vom Autonomen Fahren undKonnektivität über Design,Elektrifizierung und Mobilität bis hin zum Carsharing. BYTON,Luminar, Rivian und Vulog habenNeuigkeiten und Vorführungen angekündigt. Zudem werden dieFinalisten des diesjährigen Start-up Wettbewerbs der AutoMobility LAvorgestellt. Die Top Drei darauspräsentieren ihre Geschäftsidee vor Juroren aus dem Automobil-und Technologie-Sektor. Der Gewinner wird öffentlichgekürt. Schließlich werden im Technologie-Pavillon die Sieger imHackathon "Code AutoMobility LA"verkündet.Den Auftakt des zweiten Medientages am Mittwoch, 28. November,bildet das traditionelle"Motoring Invitational". Das Motto der in diesem Jahr von Volkswagenunterstützten Veranstaltung lautet "Beetles & Breakfast" und feiertden Käfer, dessen Ära mit der2019er Beetle Final Edition im kommenden Jahr endet. Im Anschlussan das Networking-Frühstück erwarten die Besucher Neuigkeiten undFahrzeugpremieren von unteranderem Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Jeep, Lincoln,Toyota und Volvo. Der Donnerstag, 29. November, ist Neuigkeiten ausdem Bereich umweltfreundliches Fahren, weiterenHersteller-Pressekonferenzen undPresse-Empfängen gewidmet.In diesem Jahr bietet die AutoMobility LA außerdem eine Reiheneuer Veranstaltungen an, wie den"Securing Mobility Summit (https://deref-gmx.net/mail/client/r7VqFID92G4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fautomobilityla.com%2Fsecuring-mobility-summit%2F)" ("Gipfel für Sicherheitin der Mobilität"), die "Women in Automotive (https://deref-gmx.net/mail/client/eGDLVrJC0yc/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwomeninautomotive.com%2Fwia-event%2Fwomen-in-automotive-conference-november-2018%2F)"-Tagung, das "MediaPost's Marketing: Automotive Forum (https://deref-gmx.net/mail/client/68_OPpYi7TA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.mediapost.com%2Fmarketing-automotive%2F)" oder das "CarDesign Forum LA (https://deref-gmx.net/mail/client/VqJFtgpMkRg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fautomobilityla.com%2Fcar-design-forum%2F)". Sie finden von Montag bis Mittwochstatt."Die AutoMobility LA ist für Experten aus der Automobil- undTechnologiebranche eineattraktive Plattform, um sich über die Zukunft der Mobilität in denkommenden Tagen, Monaten undJahren auszutauschen", sagte TerriToennies, Geschäftsführende Vizepräsidentin und General Manager vonLA Auto Show und AutoMobility LA."Die Branche verändert sich grundlegend - und das ineinem hohen Tempo. Wir sind hierbei stolz darauf, unseren Besuchernzukunftsweisende Diskussionen undNeuigkeiten führender Hersteller bieten zu können. Denn sie sinddie Wegbereiter für die Zukunft der Mobilität."Programm-Highlights und ausgewählte Pressekonferenzen derAutoMobility LA:- Montag, 26. November 2018- - Women in AutomotiveTagung- Securing Mobility Summit- AutoMobility LA Networking-Empfang und Kick-off Party- Dienstag, 27. November 2018- - Keynote: Aston MartinLagonda's Next Hundred Years - Laura Schwab,Aston Martin Lagonda - The- Americas- Luminar Pressekonferenz / Vorführung (9:25 Uhr)- Panel: It Takes a Village to Create a Car: Defining a New Modelof- Collaboration.Moderator: Tim- Higgins,- Wall Street Journal.Teilnehmer: Ian- Simmons, Magna International; Scott- Burnell, Ford Developer Program; Micah- Kotch, URBAN-X- Keynote: Racing to Create an Open, Fast-Charging Network Readyfor- Tidal Wave of EVs - Giovanni Palazzo,- Electrify America- Vulog Pressekonferenz (10:35 Uhr)- Rivian Pressekonferenz (11:50 Uhr)- Panel: Blockchain: The Connective Cure. Moderator: Roger Lanctot,Strategy Analytics.- Teilnehmer: Rick Gruenhagen,- Spireon; Rahul Sonnad, Tesloop; Naghmana Majed, IBM; ChrisBallinger, MOBI- Keynote:- Safe Swarm: Preparing Highways for the Autonomous Future -- Ted Klaus, Honda R&D Americas- BYTON Pressekonferenz (14:20 Uhr)- Keynote: Automotive AI Expands Expectations for the Smart Device- -Dr. Carsten Breitfeld, BYTON- Panel: The New Demands of Car Design. Moderator: Doreen Lorenzo,Fast Company.- Teilnehmer: Kimberly Marte, Design- Spectrum; Therese Swanepoel, REI; Jenny Ha, Lucid Motors- Panel: Future Mobility and the Reimagined Car: Shared,Autonomous,- and- Electric.Moderator: Johana- Bhuiyan, Los Angeles Times.Teilnehmer: Simon Broesamle, BMWReachNow; Andre Haddad, Turo;- Luke Schneider, Silvercar; Megan- Stooke, Maven- Keynote:- Now We're Talking: Amazon Alexa -- Ned Curic, Amazon Alexa Automotive- Mittwoch, 28. November 2018- - "Beetles & Breakfast"präsentiert von Volkswagen- "North American Car, Utility and Truck of the Year" Bekanntgabeder- FinalistePressekonferenzen:- BMW (8:40 Uhr)- Volkswagen (9:15 Uhr)- Jeep (9:55 Uhr)- Porsche (10:25 Uhr)- Toyota (11:05 Uhr)- Mercedes-Benz (11:35 Uhr)- Volvo (12:05 Uhr)- Lincoln(12:35 Uhr)- Audi (13:05 Uhr)- Nissan (13:45 Uhr)- Kia (14:15 Uhr)- Mitsubishi (14:45 Uhr)- Mazda (15:25 Uhr)- Hyundai (15:55 Uhr)Presse-Empfang- Alfa Romeo/Maserati (16:25 Uhr)- Donnerstag, 29. November2018- - AutoMobility LANetworking Breakfast mit Gastgeber Toyota Mirai- Green Car Journal gibt "Green Car Awards" bekanntPresse-Empfänge- Volvo (9:00 Uhr)- Polaris Slingshot (10:00 Uhr)Pressekonferenz- Icona Design Group (10:35 Uhr)Das komplette Programm der AutoMobility LA 2018 finden Sie unterhttps://automobilityla.com/schedule/ (https://deref-gmx.net/mail/client/q9GTRhL3EW4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fautomobilityla.com%2Fschedule%2F).Im Anschluss an die AutoMobility LA öffnet die LA Auto Show ihrePforten für das Publikum. Siefindet vom 30. November bis 9. Dezember imLos Angeles Convention Centerstatt.Sie können sich unter AutoMobilityLA.com/register (https://deref-gmx.net/mail/client/2S2nP-Qsya0/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fautomobilityla.com%2Fregister%2F) zurAutoMobility LA anmelden.Mehr Informationen zur AutoMobility LA und zur LA Auto Show findenSie unterhttp://www.AutoMobilityLA.com (http://www.automobilityla.com/) undhttp://www.LAAutoShow.com (https://deref-gmx.net/mail/client/qOakFCKE-Nw/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.LAAutoShow.com).Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LADie AutoMobility LA 2018 findet vom 26. bis 29. November2018 im Los Angeles ConventionCenter statt, parallel zu denPresse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles AutoShow. Die 1907 gegründete und 111 Jahre alte Los Angeles Auto Showöffnet vom 30. November bis 9.Dezember 2018 für das Publikum.2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA AutoShow und die Connected Car Expo(CCE) zur AutoMobility LA. Sie führt als erste Messe auf dem Marktden Automobilsektor sowie neueTechnologien zusammen und lanciert neue Produkte undTechnologien. Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge inZukunft gebaut, verkauft, bedientund genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigtinnovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen voreinem internationalenMedienpublikum.Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car DealerAssociation (Vereinigung derNeuwagenhändler von Los Angeles)unterstützt und von ANSA Productions betrieben. AktuelleInformationen zur Show erhaltenSie unter twitter.com/LAAutoShow(https://twitter.com/LAAutoShow) und facebook.com/LosAngelesAutoShow(https://facebook.com/LosAngelesAutoShow) oder auf Instagram unterhttps://www.instagram.com/laautoshow/(https://www.instagram.com/laautoshow/). Registrieren Sie sich fürzusätzliche Hinweise zur Showunter http://www.LAAutoShow.com.Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie aufhttp://www.automobilityla.com/ (http://www.automobilityla.com/).Folgen Sie AutoMobility LA auf Twitter(https://twitter.com/automobilityla?lang=en), Facebook(https://www.facebook.com/automobilityla/) und Instagram(https://www.instagram.com/automobilityla/). Hören Sie Diskussionen,Interviews, undKeynote-Ansprachen der vergangenen Ausgaben im neuen Podcast vonAutoMobility LA unterhttps://automobilityla.com/podcast/(https://automobilityla.com/podcast/).