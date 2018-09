AutoMobility LA: Auftritte von BYTON, VW-Tochter Electrify America und Aston Martin Lagonda sind Konferenz-Highlights

BYTON-CEO Breitfeld und weitere Experten sprechen imTechnologie-Pavillon zur Zukunft der MobilitätLos Angeles (ots/PRNewswire) - Dr. Carsten Breitfeld, CEO undMitbegründer des Elektroauto-Herstellers BYTON, Giovanni Palazzo,Präsident und Vorstandsvorsitzender der Volkswagen-Tochter ElectrifyAmerica und Laura Schwab, Präsidentin von Aston Martin LagondaAmerica, führen das diesjährige Programm(https://automobilityla.com/schedule/) der AutoMobility LA(https://automobilityla.com/)(TM) der Los Angeles Auto Show(https://laautoshow.com/) (LA Auto Show®) an.Die Tech-Konferenz und -Messe findet vom 26. bis 29. November imLos Angeles Convention Center statt. Sie ist für Medien und Experteneine spannende Plattform, um Autotech-Neuigkeiten zu erfahren,Interviews, Diskussionsrunden und Fahrzeugpremieren zu erleben und anNetworking-Veranstaltungen teilzunehmen.Im Konferenzprogramm finden sich zahlreiche weitere hochkarätigeVertreter der Automobil- und Technologie-Branche. Ted Klaus,Vizepräsident und Chefingenieur von Honda R&D Americas, wird denPrototypen einer vernetzten Autobahn vorstellen. Ihr Ziel ist dieStauvermeidung und das Eindämmen von Unfällen. Ned Curic,Vizepräsident Automotive Amazon.com (Alexa) wird über die zunehmendeBedeutung von Sprache für Mobilitätstechnologien und ihre Rolle beimAutonomen Fahren sprechen. Die AutoMobility LA zeigt am 27. Novemberim Technologie-Pavillon außerdem Elektrofahrzeug-Premieren derNewcomer BYTON und Rivian.Zudem geht es in der Konferenz um heiße Branchenthemen wie neueKollaborationsmodelle für die Autos der Zukunft,Blockchain-Technologien im Verkehr, Autobahnbau für das AutonomeFahren, Veränderungen beim Fahrzeugdesign, Elektrifizierung,Autonomie, Carsharing, und vieles mehr.Daneben finden bei der AutoMobility LA wie immer Wettbewerbe undVeranstaltungen statt, wie der Hackathon, der "Securing MobilitySummit" ("Gipfel für Sicherheit in der Mobilität"), die Kick-offParty, der Top Ten Automotive Start-ups-Wettbewerb und das "Green Carof the Year".Neue Veranstaltungsformate bereichern AutoMobility LAZusätzlich zur Konferenz gibt es bei der AutoMobility LA in diesemJahr Spannendes in Hinblick auf soziale und berufliche Entwicklungen."Woman in Automotive" veranstaltet eine Tagung, die dieAutomobilbranche ermutigen soll, aus einer Vordenkerposition herausbei Themen wie Beschäftigung und Umsatzwachstum Trends zu setzen.Besucher können zudem die "Automobil-Marketing"-Konferenz besuchen,die von der Media Post ins Leben gerufen wurde. Hier gebenMarketing-Profis Einblicke, wie sie ihr Unternehmen und die Industrievoranbringen. Darüber hinaus ist das "Car Design Forum" - von CarDesign News gegründet - in diesem Jahr neu. Hier haben Fachleute dieeinzigartige Möglichkeit, von führenden Kreativen die aktuellstenErkenntnisse in den Feldern Technologie, User Experience (UX),künstliche Intelligenz (AI) und die zukünftige Gestalt der Branche zuerfahren.Besucher der AutoMobility LA können die Fahrzeugpremieren vonHerstellern wie BMW, Nissan, Porsche, Volkswagen, Volvo u.v.m.besuchen. Diese werden im Anschluss an die AutoMobility LA vom 30.November bis 9. Dezember 2018 auf der Los Angeles Auto Show für dasbreite Publikum zu sehen sein."Die AutoMobility LA entwickelt sich mit der Branche. Wir freuenuns über die beeindruckende Anzahl von Vorreitern aus derAutotech-Szene, Herstellern, Branchenkennern und Veranstaltungen, diein diesem Jahr zu Gast sind", sagte Terri Toennies, geschäftsführendeVizepräsidentin und General Manager von LA Auto Show und AutoMobilityLA. "Wir bieten unseren Besuchern ein breites Spektrum an Erlebnissenund Möglichkeiten. Zudem sind wir gespannt und freuen uns darauf, wasuns die Teilnehmer in diesem Jahr alles vorstellen werden."Sie können sich unter AutoMobilityLA.com/register(https://automobilityla.com/register/) zur AutoMobility LA anmelden.Mehr Informationen zur AutoMobility LA finden Sie unterAutoMobilityLA.com (http://www.automobilityla.com/).Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LADie AutoMobility LA 2018 findet vom 26. bis 29. November 2018 imLos Angeles Convention Center statt, parallel zu denPresse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles AutoShow. Die 111 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 30.November bis 9. Dezember 2018 für das Publikum.2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA AutoShow und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führtals erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neueTechnologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien.Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge inZukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie istMarktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und istPlattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalenMedienpublikum.Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car DealerAssociation (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles)unterstützt und von ANSA Productions betrieben. AktuelleInformationen zur Show erhalten Sie unter twitter.com/LAAutoShow(https://twitter.com/LAAutoShow) und facebook.com/LosAngelesAutoShow(https://facebook.com/LosAngelesAutoShow) oder auf Instagram unterhttps://www.instagram.com/laautoshow/. Registrieren Sie sich fürzusätzliche Hinweise der Show unter http://www.LAAutoShow.com. MehrInfos zur AutoMobility LA finden Sie aufhttp://www.automobilityla.com/.Pressekontakt:Antonia Stahl M.A.KommunikationsberatungTel.: +49 176 49 19 68 38media@LAAutoShow.deLogo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpgOriginal-Content von: Greater Los Angeles Auto Show, übermittelt durch news aktuell