AutoHero - Das Online-Autohaus für hochwertige Gebrauchtwagen startet in Deutschland

Berlin (ots) - AutoHero, das Online-Autohaus für hochwertigeGebrauchtwagen zu fairen Preisen, hat heute den Start seines Angebotsin Deutschland bekannt gegeben. Das innovative Geschäftsmodellermöglicht es Kunden, den markenübergreifenden Gebrauchtwagenkaufrisikofrei und vollständig online abzuschließen.Transparentes Online-Angebot von QualitätsfahrzeugenIm Gegensatz zu stationären Händlern findet der Kauf einesGebrauchten bei AutoHero virtuell statt. Eine hochauflösende360°-Darstellung ermöglicht die Rundumansicht der ausschließlichunfallfreien und scheckheftgepflegten Fahrzeuge sowie die Einsichtsämtlicher Details zu Ausstattung und Fahrzeughistorie. Durch dieDigitalisierung der gesamten Prozesse können Kosten eingespart und inForm von günstigen Konditionen an den Kunden weitergegeben werden.Die ausschließlich TÜV-geprüften Gebrauchtwagen mit Garantie undRückgaberecht werden von zertifizierten Kfz-Partnernsicherheitstechnisch sowie optisch aufbereitet.Komfort und Zeitersparnis inklusive FinanzierungsmöglichkeitWer sich bei AutoHero für einen Kauf entscheidet, muss dasFahrzeug lediglich online auswählen und bestellen. Nach Erhalt derAnzahlung wird das Fahrzeug zum Kunden geliefert,auf Wunsch inklusiveZulassung und Wunschkennzeichen. So entfallen notwendigeBesichtigungstermine und Behördengänge. Optional bietet dasUnternehmen auch die Möglichkeit das Wunschfahrzeug zu finanzieren.Mit Eingang der Anzahlung werden Lieferung und Zulassung in die Wegegeleitet und wer vorab eine Probefahrt im ersten Showroom inBerlin-Siemensstadt machen möchte, kann direkt auf der Website einenTermin vereinbaren.Über AutoHeroAutoHero ist das innovative Online-Autohaus für hochwertigeGebrauchtwagen und ermöglicht Kunden durch eine vollständigeDigitalisierung den bequemen Online-Autokauf von zu Hause. Dermarkenübergreifende Bestand besteht ausschließlich aus TÜV-geprüften,unfallfreien und scheckheftgepflegten Gebrauchtwagen, die inklusiveGarantie und Rückgaberecht verkauft werden. Käufer profitierenaußerdem von der Möglichkeit einer schnellen und unkompliziertenFinanzierung sowie einer Lieferung mit Zulassung undWunschkennzeichen. AutoHero wurde im Jahr 2016 gegründet und ist Teilder AUTO1 Group, die mit mehr als 2.500 Mitarbeitern in rund 30Ländern in Europa vertreten ist. AUTO1 Group mit Hauptsitz in Berlinerzielte 2016 einen Umsatz von 1,5 Mrd. Euro. www.autohero.com/dePressekontakt:Lisa LangloisHead of CommunicationsTel.: +49 30 201 638 1901E-Mail: lisa.langlois@auto1.com