Auto1 legt Expansion auf Eis

Berlin (ots) - Gebrauchtwagen-Portal konzentriert sich aufProduktstrategie / Vermietung bestehender Infrastruktur geplantBerlin, 19. Juni 2019 - Deutschlands wertvollstes Start-up, derOnline-Gebrauchtwagenhändler Auto1, will nach einem Bericht desWirtschaftsmagazins 'Capital' (Ausgabe 7/2019, EVT 20. Juni) aufabsehbare Zeit nicht in Länder außerhalb Europas expandieren. Obwohlder japanische Technologiekonzern SoftBank bei seinem Einstieg Anfang2018 angekündigt hatte, man wolle Auto1 "in ein globales Unternehmenverwandeln", hat das Berliner Start-up keine unmittelbaren Pläne füreinen Markteinstieg in China, Japan oder den USA. Stattdessenkonzentriere sich Auto1 auf den Ausbau seines Produktportfolios inbestehenden Märkten, kündigten die Gründer Hakan Koç und ChristianBertermann im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' an.Rund um das Kerngeschäft - dem Ankauf von Gebrauchtwagen vonprivat unter der Marke Wirkaufendeinauto.de und dem Weiterverkauf anein europaweites Netz von Partnerhändler - hat Auto1 bereits eineReihe von Zusatzangeboten erschlossen. Nun soll auch die für Auto1aufgebaute Infrastruktur, etwa die Logistik- und Auktionsplattform,an andere Marktteilnehmer vermietet werden. Vorbild dafür sei derUS-Konzern Amazon, so Koç: Der US-Konzern habe das Prinzipperfektioniert, aus der eigenen Wertschöpfungskette immer neue, teilshochprofitable Geschäfte auszukoppeln. Mit den neuen Geschäftsfeldernwill Auto1 auch die Abhängigkeit vom riskanten und kapitalintensivenKerngeschäft verringern.Mit einer Bewertung von 2,9 Mrd. Euro ist Auto1 das teuerste,nicht börsennotierte Start-up Deutschlands. Bei der letztenFinanzierungsrunde Anfang 2018 investierte SoftBank über seinenmilliardenschweren Vision-Fonds 460 Mio. Euro in das BerlinerUnternehmen.Pressekontakt:Niklas Wirminghaus, Redaktion 'Capital'Tel.: 030 / 220 74-5122E-Mail: wirminghaus.niklas@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell