Auto1: Ist das Kurspotenzial bereits ausgereizt?

Furioser Handelsstart der Papiere vom Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group (WKN: A2LQ88). Ist damit die Luft schon am ersten Handelstag raus oder kann Auto1 die Carvana aus Europa werden?

Kann Auto1 in den kommenden Jahren so rasant wachsen, wie Carvana es in den letzten Jahren in Nordamerika vorgemacht hat? Dann ist der heutige IPO-Preis vermutlich ein Megaschnäppchen. Oder fällt der europäische Klon irgendwann in sich zusammen?

Derzeit habe ich ein kleines Déjà-vu. Es strömen so viele ...





