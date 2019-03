Authentizität- und Qualitätsanalytik von Lebensmitteln via NMR-Spektroskopie am DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Quakenbrück (ots) -Im vergangenen Jahr 2018 wurde am DIL in Quakenbrück ein neuesNMR-Labor in Betrieb genommen. Die innovative nuclear magneticresonance - kurz NMR - Kernspinresonanz Spektroskopie, ermöglicht amDIL eine schnelle und umfangreiche Analytik hinsichtlich derAuthentizität und Qualität verschiedenster Lebensmittel.Die NMR-Analytik ist vielseitig einsetzbar. Von Authentizitäts-und Herkunftsnachweisen, über Profile der Inhaltsstoffe und derenQuantifizierung, Stabilitäts- und Lagerfähigkeitstests bis hin zurRohwaren- und Reinheitskontrolle erstreckt sich das Feld derAnwendungen der NMR-Spektroskopie im Lebensmittelbereich. Es könnendie verschiedensten Lebensmittel wie Wein, Honig oder Fruchtsäftesowie tierische Produkte wie Milch, Ei oder Fleisch, aber auchHolzarten und deren antibakterielle Inhaltsstoffe sowie natürlicheFarbstoffe untersucht werden, um nur einige Anwendungsbeispiele zunennen. Außerdem ist die analytische Begleitunglebensmitteltechnologischer Prozesse zur Entwicklung schonendererProduktionsverfahren, aber auch die Aufdeckung vonLebensmittelverfälschungen, durch die NMR-Spektroskopie möglich.Der Vorteil der NMR-Spektroskopie ist eine sehr schnelle targetedund non-targeted Analytik in einer Messung. Dies bedeutet, dass zumeinen zielgerichtet bestimmte Inhaltsstoffe detektiert undquantifiziert werden können. Zum anderen werden gleichzeitigInhaltsstoffe im NMR-Spektrum gezeigt, die nicht direkt im Fokus derUntersuchung stehen. Diese nicht-zielgerichtete Analytik ermöglichtdie Detektion von unerwarteten oder unbekannten Parametern. DieNMR-Spektroskopie zeichnet sich durch ein sehr sicheresphysikalisches Messprinzip aus, wodurch es prädestiniert für eineAnwendung in der Analytik und Lebensmittelsicherheit ist undretrospektive Auswertungen der Messungen ermöglicht. Das heißt,Proben, die heute gemessen werden, können auch in 10 Jahren nochanhand der Messdaten ausgewertet und auf bisher unentdeckteSubstanzen untersucht werden. Um an die vielfältigen Informationeneiner Lebensmittelprobe zu gelangen, wird lediglich eine Messzeit von20 Minuten benötigt.Am DIL richtet sich die Forschung im Bereich der NMR-Spektroskopiebesonders in Richtung tierischer Lebensmittel, um ein Nachweissystemfür Authentizität und Herkunft dieser Lebensmittel aufbauen zukönnen. Dabei geht es um den Nachweis der Herkunft, Rasse undFütterung der Tiere und in welcher Art und Weise sich dies in denStoffwechselprodukten und Inhaltsstoffen widerspiegelt.Pressekontakt:Deutsches Institut fürLebensmitteltechnik e. V.Professor-von-Klitzing-Straße 749610 QuakenbrückTel. +49(0)5431.286Fax +49(0)5431.183-114Marek WitkowskiLeitung Kommunikationm.witkowski@dil-ev.dewww.dil-ev.deOriginal-Content von: DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V., übermittelt durch news aktuell