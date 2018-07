Authentisch, aktuell und ausgezeichnet! / Die Gewinnerbeiträge der BLM-Hörfunk- und Lokalfernsehpreise 2018

München (ots) - Wie kreativ Themen und Geschichten imLokaljournalismus umgesetzt werden können, zeigen dieGewinnerbeiträge der diesjährigen BLM-Hörfunk- oder Fernsehpreise aufden Lokalrundfunktagen 2018: Zuschauer erleben hautnah eineHöhlenexpedition in Franken, folgen dem Moderator auf den Spuren vonWeltstars in München oder erfahren geheime Geschichten aus Nürnberg.Jurymitglied Kathrin Müller-Hohenstein war von der Qualität derEinreichungen begeistert: "Was mich gefreut hat, ist derNiveauanstieg - im Gesamtbild waren das wirklich gut gemachte, tolleBeiträge, die ich mir sehr, sehr gerne angeschaut habe." Dotiert sinddie Preise mit jeweils 3.000 Euro.Preisträger Hörfunk:Moderator Markus Pürzer gewinnt zum zweiten Mal in FolgeUm Superstars wie Oasis, Michael Jackson oder die Rolling Stonesranken sich viele Geschichten: Moderator Markus Pürzer von 106.4TopFM hat aber die besonderen, die lokalen Stories über Musikstars inMünchen und Umgebung ausgegraben. In seiner Reihe "Auf den Spuren derStars" präsentiert er nicht nur originelle Geschichten, sondernbegeistert die Jury auch mit seiner natürlichen und lockeren Art. Inseiner Morningshow macht er damit Münchner Musikgeschichte lebendig.Juror Prof. Manfred Treml: "Das Besondere sind die vielen kleinenhistorischen Details, die dieses Stück so herausragend gemacht haben.Man hört von Anfang bis Ende zu, wenn Markus Pürzer erzählt."Storytelling "At Its Best": Die Radio Gong 96.3-SchwimmschuleEin Mädchen ertrinkt im Münchner Eisbach, weil sie nicht schwimmenkann - eine von vielen tragischen Meldungen im Radio. Aber Gong 96.3recherchiert weiter, diskutiert mit Politikern und Hörern überverpflichtende Schwimmkurse und organisiert mit der Wasserwacht einenkostenlosen Schwimmkurs für 1.000 Münchner Kinder. Nach Auffassungder Jury ist die Umsetzung dieser ernsten Geschichte großartiggelungen: "Eine Gong-96.3-Aktion, die die Gesellschaft mobilisiert,die große Aufmerksamkeit für ein Thema schafft und beeindruckendzeigt: Radio bewegt etwas", so Jurorin Julia Schutz von AntenneThüringen. Die Radio Gong 96.3-Schwimmschule gewinnt in der Kategorie"Aktuelle Berichterstattung und Information", die Preisträger sindJohannes Ott und Jana Jung."Das geheime Gongland" oder mehr Mut zum Wort in der MorningshowOb der "Riesenfriedhof Lorenzkirche" oder der "Bunker unter demNürnberger DB-Museum" - in bereits über hundert Folgen stellt RadioGong 97.1 in Nürnberg historische Geschichten, Legenden, mysteriöseOrte und Gebäude in Mittelfranken vor, die auch einen Gruselfaktorhaben dürfen - und das in der Morningshow. Was "Das geheime Gongland"so außergewöhnlich macht, ist der hohe Rechercheaufwand und dieaufwendige Produktion. Hier entstehen in jeder liebevoll produziertenFolge die berühmten Bilder im Kopf. Die Jury lobt zudem den Mut derMacher, die morgens einen vier Minuten langen Wortbeitragausstrahlen. Die Serie beweist, "Content is King und Unterhaltungmuss nicht automatisch Comedy sein, sondern auch spannend erzählte,informative Geschichten aus der Region funktionieren als Hinhörer",erklärt Jurymitglied Detlef Kuschka. Die Preisträgerinnen in derKategorie "Unterhaltung und Comedy" sind Henrike Müller und TanjaScholl.Engagiert und informativ - der Radionachwuchs überzeugtMiethaie gibt es nicht nur unter Vermietern - auch so mancherHauptmieter verdient, wenn die Wohnung teurer untervermietet wird.Das dies zwar nicht illegal, aber höchst bedenklich ist, zeigt derGewinnerbeitrag "Wenn aus Mietern Miethaie werden" von BernhardFischer eindringlich. Die Jury lobt besonders die lokale undpassgenaue Themenwahl, die nahe an der jungen Zielgruppe von afkRadio M94.5 ist. Zudem musste der Geschichte eine intensive Recherchevorausgehen, um geeignete Protagonisten aus der Szene zu finden. "DerGewinnerbeitrag ist damit nicht nur engagiert, sondern auch sehrinformativ, weil er auch die rechtliche Seite darstellt. Eineüberzeugende Nachwuchsarbeit von afk Radio M94.5 in München", findetIna Tenz von der Jury."Im Zeichen der Ökumene: Ein Denkmal für Argula von Grumbach"gewinnt den Spezialpreis "Kultur, Medien und Kirchen" 2018Besonders die Darstellung einer der bedeutendsten Frauen derReformationszeit, Argula von Grumbach, beeindruckte die Jury. Mitauthentischen Interviewpartnern und einer bildhaften Spracheporträtiert Preisträger Bernhard Löhlein von der Radioredaktion derDiözese Eichstätt die mutige Frau, die als protestantischePublizistin und Reformatorin bekannt wurde. Weil sie auch heute nochviel zu sagen hat, hat ihr die Gemeinde Lenting im oberbayerischenLandkreis Eichstätt ein Denkmal gesetzt. Der Radiobeitrag bekommt denSpezialpreis der Kirchen, weil er die Lebensgeschichte der HeiligenArgula der heutigen Hörerschaft nicht nur in gebotener Kürze spannendund informativ näherbringt, sondern auch durch eine gelungeneDramaturgie und den Einsatz zahlreicher Radiostilmittel,Reportage-Elemente und vielschichtige O-Töne überzeugt.Preisträger Fernsehen:Lokalfernsehen hilft, wenn "Unwetter die Region in Atem" haltenDas Reporterteam Antonia Hirnich und Christoph Visone von main.tvAschaffenburg war schnell vor Ort, als im Mai 2017 ein Unwetter denKahlgrund überschwemmte. Geflutete Keller und Menschen in Notmobilisierten aber nicht die Rettungskräfte in der Region, sondernauch die Fernsehmacher selbst: main.tv berichtet und organsiert eineumfangreiche Spendenaktion, die die Unwettergeschädigten unterstützt.Der Gewinnerbeitrag in der Kategorie "Aktuelle Berichterstattung undInformation" überzeugt die Jury durch die sehr gelungene undumfassende Aufarbeitung des verheerenden Unwetters. Die Betroffenenkommen zu Wort, man sieht die Aufräumarbeiten, bekommt einen Einblickin die Hilfeleistungen und die Größenordnungen des Schadens. "Absolutpreiswürdiges Lokalfernsehen, das dort ist, wo es den Zuschauerbetrifft. Und wenn die ganze Region im Anschluss auch noch beimAufbau mithilft, ist es richtig gut", so der Vorsitzende der Jury,Dr. Torsten Rossmann.Eine Reise in unbekannte Höhlenwelten überzeugt als "Gesamtpaket"... an dem alles gestimmt hat: "Die Geschichte, dieHerangehensweise, die technische Fingerfertigkeit, der Schnitt - einpackendes Stück Fernsehen auf hohem Niveau", sagt Juror PhilippWalulis. In der Kategorie "Moderation & Reporter on Location" gewinntFranziska Drexler mit ihrer Reportage über das fränkischeHöhlensystem. Sie steigt mit dem Kamerateam von Franken Fernsehen undder Forschergruppe "Höhle und Karst Franken" in die Unterwelt. Einespannende Reise mit exklusiven Einblicken und nervenaufreibendenSituationen für die junge Reporterin, die sich trotz derExtremsituation authentisch und natürlich vor der Kamera bewegt.Franziska Drexler gelingt es, professionell zu berichten undgleichzeitig ihre persönliche Anspannung und Neugier während derReise in die Unterwelt sehr anschaulich zu transportieren.Echt, authentisch und liebevoll: ein ungewöhnliches StückFernsehenOBO-TV, das Fernsehen der Offenen Behindertenarbeit in Coburg, hatden Ursprung deutscher Redewendungen untersucht und zeigt imGewinnerbeitrag erstaunlich witzige Ergebnisse. Die Jury überzeugtevor allem der humorvolle Umgang der Macher, die sich mit ihrenBehinderungen auf charmante und entspannte Art vor der Kamerapräsentieren: "Die Verantwortlichen sind unwahrscheinlich reflektiertmit der schwierigen Situation umgegangen, Behinderte nichtvorzuführen, sondern sie als Akteure und als Mitverantwortliche zuzeigen. So ist den Beteiligten gelungen, sich selbst mit sehr vielIronie über ihre eigene Situation einzubringen", sagt Dr. FlorianSchuller von der Jury. Der Preis in der Kategorie Sparten- oderSondersendung geht an Alexander Mrazek und Ulrike Luthardt von OBOTV."Im Dazwischen daheim" - Grenzgeschichten vom TV-NachwuchsWo und was ist eigentlich Heimat? Die sechs VJ-Stipendiaten vonafk tv aus München fuhren an die deutsch-tschechische Grenze undsprachen mit Menschen vor Ort. Daraus ist nach Meinung der Jury einbeeindruckender Film entstanden. "Faszinierend und getragen von einerganz starken Emotion", findet Jurymitglied Marc Rasmus, "setzt derFilm die komplexen Themen Heimat und Vertreibung um." Lebensnahwerden die jungen Protagonisten portraitiert und intelligent mitHeimat- und Grenzerfahrungen früherer Generationen verschränkt. DieJury hebt besonders die visuelle Umsetzung hervor, die demNachwuchsteam von Aus- und Fortbildungsfernsehen gelungen ist: Mitaufwändiger Kameraarbeit, passend ausgewählter Musik undüberzeugendem Schnitt schildert der Film einfühlsam die Erfahrungender Menschen auf beiden Seiten der niederbayerisch-tschechischenGrenze.Radio Galaxy Award 2018 für Nico SantosAls einer der erfolgreichsten jungen deutschen Songwriter schafftees Nico Santos mit der Single "Rooftop" auf Platz 5 der deutschenCharts - jetzt wird er mit dem Radio Galaxy Award 2018 ausgezeichnetund tritt damit in die Fußstapfen von Lions Head (2017), MaxGiesinger (2016), Philipp Dittberner (2015) u.v.m.Nico Santos arbeitete bereits mit vielen Musikgrößen zusammen,schrieb u.a. mit Mark Forster den EM-Song "Wir sind groß" und wirkteam Soundtrack zu "Fack Ju Göthe 2" mit. Der Radio Galaxy Award wirdam 3. Juli im Rahmen der Lokalrundfunktage verliehen. Die Mitglieder der Jury des BLM-Hörfunk- und Lokalfernsehpreisessind: Dr. Torsten Rossmann, der Geschäftsführer der Welt N24 GmbH(Juryvorsitz), der Journalist und Coach Detlef Kuschka, dieZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, Marc Rasmus, der Senderchefvon Kabel 1, Ina Tenz, die Programmdirektorin von Antenne Bayern, Dr.Florian Schuller, der Vorsitzende des Fernsehausschusses der BLM, dieProgrammdirektorin von Antenne Thüringen, Julia Schutz, Prof. Dr.Manfred Treml, der Vorsitzende des Hörfunkausschusses der BLM sowieder Fernsehmoderator Philipp Walusis.Die Gewinnerbeiträge sind unterhttps://www.blm.de/radiotv/blm-preise/gewinner.cfm zu hören und zusehen.