Authentifizierung im Online- und Mobile Banking: Kunden wollen aktiv einbezogen werden (FOTO)

Utrecht/München (ots) -- Sichere Authentifizierung ist enorm wichtig: 94 % wollen alleoder zumindest einige Transaktionen vorher genehmigen- Mobile Banking: Jeder zweite Befragte verzichtet wegenSicherheitsbedenken, jeder vierte geht lieber in die Filiale- Sichere und nutzerfreundliche Authentifizierung, die Kundeneinbezieht, baut Vertrauen auf- Report "Mobile Banking und Mobile Payment in Deutschland"liefert aktuelle Erkenntnisse zum Einfluss derAuthentifizierungsmethode auf die Nutzung von Mobile Banking-und Mobile Payment-AngebotenEine sichere und gleichzeitig nutzerfreundliche Authentifizierungslösung ist derSchlüssel für erfolgreiches mobiles Banking und mobiles Bezahlen sowohl am Pointof Sale als auch im Internet. Dies ist eine wichtige Schlussfolgerung aus derrepräsentativen Umfrage "Mobile Banking und Mobile Payment in Deutschland 2019"(https://bit.ly/33LZIBE).Hier die zentralen Ergebnisse der Entersekt-Umfrage zur Rolle vonAuthentifizierung:1. Die überwiegende Mehrheit der Bankkunden will alle Transaktionen vorhergenehmigenAnwender-Verifizierung gehört in Deutschland zum Alltag und wird von Konsumentenals Notwendigkeit akzeptiert. 94 Prozent der befragten deutschen Konsumentengaben an, alle oder einige Transaktionen vor der Ausführung genehmigen zuwollen. 68 Prozent wollen alle Transaktionen vorher genehmigen. Einer von fünfBefragten bevorzugt es, nur einige Transaktionen zu genehmigen, wenn diese zumBeispiel 100 EUR übersteigen. Damit wird klar: Deutsche Verbraucher wollen eineaktive Rolle im Authentifizierungsprozess übernehmen. Sie fühlen sich sicherer,wenn sie aktiv in den Prozess einbezogen werden.2. Kunden bevorzugen vertraute VerfahrenFingerabdruck-Scanning ist die bevorzugte Authentifizierungs-Methode. 30 Prozentpräferieren dieses Verfahren für die Genehmigung von Transaktionen aufMobilgeräten. Normale Passwörter - statische und Einmalpasswörter - sind zwarweniger anwenderfreundlich als biometrische Verfahren, bleiben aber trotzdempopulär: 23 Prozent bevorzugen die Eingabe persönlicher Passwörter oder PINs, 20Prozent arbeiten lieber mit mTANs. Obwohl photoTAN fast so breit angeboten wirdwie mTAN, wurde dieses Verfahren lediglich von 9 Prozent der Befragtenfavorisiert. Neue Methoden, wie der Einsatz einer App, bei der man lediglich aufeinen Button "bestätigen" drücken muss, werden noch relativ selten (11 Prozent)favorisiert. Verbraucher setzen lieber auf ihnen seit langem vertrauteVerfahren, auch wenn diese weniger nutzerfreundlich sind und - wie im Fall dermTAN - auch häufig von Hackern missbraucht werden.3. Mobile Banking: Jeder zweite Befragte verzichtet wegen Sicherheitsbedenken,jeder vierte geht lieber in die FilialeSicherheitsbedenken sind für 52 Prozent der meistgenannte Grund, ganz aufmobiles Banking zu verzichten. Konsumenten befürchten die Konsequenzen, diedurch Verlust, Diebstahl oder einen Cyberangriff auf das Gerät entstehenkönnten. Außerdem haben sie Sorge, dass die Banking-App private Informationenpreisgibt, die Kriminelle für Identitätsdiebstahl und Betrugsversuchemissbrauchen könnten. Damit wurde Sicherheit mehr als zehnmal so häufig genanntwie Probleme mit der Komplexität und Bedienbarkeit. Mehr als die Hälfte allerbefragten Mobilgerätebesitzer (54 Prozent) bevorzugt nach wie vor Online Bankingund 22 Prozent gehen lieber in die Filiale.4. Sicherheit wichtiger als leichte BedienbarkeitMobile Sicherheit ist für deutsche Konsumenten wesentlich wichtiger als einfacheHandhabung. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) nennen Sicherheit als primärenFaktor. Aber insgesamt 42 Prozent halten Sicherheit und Bedienbarkeit für gleichwichtig. Nur 2 Prozent halten Bedienbarkeit für wichtiger als Sicherheit."Wir haben den Eindruck, dass Verbraucher komplizierte und wenignutzerfreundliche Authentifizierungsverfahren in Kauf nehmen, weil ihnen dieKomplexität solcher Verfahren eine höhere Sicherheit suggeriert. Die Komplexitätsagt aber grundsätzlich nichts darüber aus, wie sicher ein Verfahren tatsächlichist. Wir sind der Meinung, dass Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit bei derAuthentifizierung unbedingt zusammengehören", sagt Uwe Härtel, Country ManagerCentral Europe von Entersekt. "Das ist genau der Bereich, in dem Finanzinstitutedas Vertrauen in mobile Services stärken können. Verbraucher erleben hierunmittelbar, dass Mobile Banking und Mobile Payment ganz einfach funktionierenkann und sie als Kontoinhaber trotzdem geschützt sind und mit einem seriösenPartner kommunizieren. Eine flüssige und instinktive Authentifizierung wirdMobile-Banking-Skeptiker überzeugen und gleichzeitig bestehende Kunden dazubewegen, dies noch häufiger zu nutzen", so Uwe Härtel abschließend.Über EntersektEntersekt ist ein Anbieter innovativer Fintech-Lösungen mit Fokus auf mobileEinsatzszenarien. Finanzdienstleister und andere Unternehmen vertrauen auf daspatentierte System für Mobilgeräte-basierte Identitätsprüfung, um ihren Kundeneine sichere und gleichzeitig komfortable Anwendungserfahrung zu ermöglichen -unabhängig vom Service-Kanal. Mit der Technologie von Entersekt verfügenUnternehmen über einen Wettbewerbsvorteil, sowohl bei der Herstellung vonCompliance durch starke Anwenderauthentifizierung und fortschrittlicheApp-Sicherheit als auch bei der Umsetzung von Kundenwünschen nach orts- undzeitunabhängiger Informationsverfügbarkeit und Zahlungsfunktionalität. Weitere
Informationen finden Sie unter: www.entersekt.com/deZur UmfrageDie Online-Befragung wurde von HEUTE UND MORGEN im Auftrag von Entersekt im
Zeitraum vom 2. bis 7. Mai 2019 durchgeführt. Es wurden 1.000 Internetnutzer im
Alter ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativ nach Geschlecht, Alter und
Bundesland über den Online-Panel-Anbieter Bilendi befragt.
Link zum Download des Reports: https://bit.ly/33LZIBE