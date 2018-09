Autarkie-Buch gewinnt Preis - BILD

Erstes Buch, das Schritt für Schritt zur Selbstversorgungleitet, gewinnt österreichischen SolarpreisWien & Großschönau, NÖ (ots) - Franz Spreitz und Lukas Pawek gebenseit Ende 2017 das Buch "Autarkie. Leben in Freiheit" heraus, welchesdank zahlreicher unabhängiger Medien, wie dem KURIER, DER STANDARDund vielen weiteren mehrfach rezensiert wurde. Nun durften die beidenAutoren im Bregenzer Festspielhaus den österreichischen Solarpreisvon der international tätigen Organisation Eurosolar entgegennehmen.Franz Spreitz: "Unser Buch zeigt Schritt für Schritt den Weg zurvollautonomen Stromerzeugung und -Speicherung."Lukas Pawek: "Mit unserem Buch möchten wir möglichst vieleMenschen motivieren, ihr Haus auf eine unabhängige und saubereEnergie umzustellen."Das Buch greift das Trend-Thema "Energieautarkie" auf - und wiediese leicht umgesetzt werden kann. Mit seit Jahren getesteten und imtäglichen Einsatz befindlichen Produkten. Den Zeitgeist derSelbstversorgung mit Ökostrom haben mittlerweile auch zahlreicheEnergieversorger erkannt und bieten entsprechende Produkte an. DasBuch gibt Tipps, worauf dabei geachtet werden sollte. Beispiele - vongroßen Anlagen bis zu Energieeffizienz-Puristen im Einfamilien- undWochenendhaus-Bereich werden detailliert beschrieben und könnennachgebaut werden.Zwtl.: Ein sich-selbst aktualisierendes BuchDa sich die Technik rasant ändert, aktualisiert sich das Buchautomatisch, durch die verknüpfte Homepage mit einfach abzurufendenVerlinkungen. So bleibt das Buch auch in Zukunft noch aktuell.Zwtl.: Buch-BestellungDas Buch kann ab sofort als [E-Book gekauft](https://www.ots.at/redirect/Autarkie) oder Online bestellt werden.[www.autarkie.at] (http://www.autarkie.at/) Umfang: 200 Seiten, A5.Zwtl.: Partner gesuchtUm in weitere Länder zu expandieren, werden Unternehmen aus derUmwelt/Erneuerbare Energie-Branche oder Verlage gesucht, um dieVerbreitung des Buchs zu verstärken.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Lukas Pawek, lukas@autarkie.at, +43(0)6602050766Franz Spreitz, franz@autarkie.at, +43(0)6645670952?www.autarkie.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31564/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: autarkie.at, übermittelt durch news aktuell