Autark Entertainment Group AG: Auf dem Weg zu einem Global Player

Duisburg (ots) - Ein Musical ist wie ein Spiegel unseres Lebens.Es zeigt die Ängste, Nöte, Hoffnungen. Geschichte und Geschichten,die von Menschen handeln, die die Welt verändern. Ihr ein anderesGesicht geben und gaben und wie im Zeitraffer ist jeder Teil dieserVerwandlung. Musik ist Mittel zum Zweck. Emotionaler Träger derNachricht. Musical kennt keine Altersbegrenzung, keine Ressentiments,keine gesellschaftlichen Grenzen. Die Grenzenlosigkeit ist derSchlüssel Veränderung."Nichts ist so faszinierend, wie Veränderung", sagt Stefan Kühn,Chef der Autark Entertainment Group. In Duisburg, im "Theater amMarientor", dem "Mutterhaus" des Unternehmens, laufen die Arbeiten amneuen Musical "Wallace". Politik, Verrat, Mut und Liebe auf derBühne. Aufstieg, Fall, Unsterblichkeit sind die Zutaten nicht nureiner Musical-Geschichte.Die Autark Entertainment Group AG steht vor einem Meilenstein. Inder Produktion, in der Unternehmensentwickung. Stefan Kühn: "Dievergangenen drei Jahre waren nicht einfach. Wir mussten unsereInvestition, die Anleger und Investoren vor den Angriffen von außenschützen. Wir haben durchgehalten. Jetzt gibt uns der Erfolg recht."Aus der Autark-Gruppe wurde inzwischen die Autark EntertainmentGroup AG mit einem Unternehmenskapital nahe der 60 MillionEuro-Grenze. Das Unternehmen wird demnächst auf den internationalenAktienplätzen zu finden sein. Marktforschung und Analysten habeneinen Einführungspreis jenseits der 45 US-Dollar-Grenzeprognostiziert. Lässt sich dieser Preis realisieren, hat dasUnternehmen einen Börsenwert von 2,7 Milliarden US-Dollar.Geld für Neu-Akquisionen, die Umsetzung neuer Ideen undErlebniswelten. Neue Spielstätten werden folgen, der Ausbaubestehender Infrastrukturen um das "Theater am Marientor" in Duisburgist fest eingeplant. Für die Besucher gibt es neue Musicals, neueProjekte und Aufführungen. Unternehmen werden direkt Partner und eswird ein komplett neues Marketingkonzept geben.Der Ankauf neuer, innovativer Firmen und sinnvolle Investitionenin Partnerschaften erweitern das Leistungsangebot. Entertainmentkennt keine Grenzen. Das kann auch für die Autark Entertainment Groupgelten.Stefan Kühn: "Derzeit haben wir mehr als 25 Projekte in derUmsetzung, die aus der Autark Entertainment Group eineninternationalen Player machen werden. Die Autark wird für Innovation,neue Erlebnisse aus dem Bereich Entertainment und ein einzigartigesAngebot für Besucher und Unternehmen stehen. Musicals bleiben dasHerzstück, Entertainment die Zukunft."Die Autark Entertainment Group AG steht für Show an der richtigenStelle. Stefan Kühn hat mit seiner langjährigen Erfahrung aber vorallem seine Mit-Eigentümer im Auge: Sie sollen und werden von denErgebnissen der Autark Entertainment Group AG als gleichberechtigtePartner dauerhaft profitieren. Auch hierfür gibt es bereitstragfähige, geprüfte Strukturen.Stefan Kühn: "Wir werden den Begriff Musical und Entertainmentvöllig neu definieren". Mit dem Börsengang katapultiert sich dasUnternehmen in den Musical-Himmel