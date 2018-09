München (ots) -Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show- Moderiert von Jana Ina Zarrella- Nächste Folge am Donnerstag, 27. September, um 22:15 Uhr bei RTLIIWährend Tracy (22) und Marcellino (25) ein romantisches Dateverbringen, geraten Babak (31) und Natascha (28) in einen heftigenStreit. Zudem sorgt ein App-Voting für Aufregung. Zwei Islandermüssen die Villa verlassen und die nächsten beiden stehen schon inden Startlöchern...Knutschen, Kuscheln und mehr?Tracy (22) und Marcellino (25) haben eine romantische Nacht in derPrivat-Suite verbracht. Während die beiden Turteltäubchen verliebtmiteinander kuscheln, ereignen sich im Schlafzimmer der Villa ganzandere Dinge...Dwayne "The Rock" Johnson sorgt für Aufregung in der VillaBei der gestrigen Paarungszeremonie hat sich Babak (31) fürNatascha (28) entschieden. Die angehende Lehrerin Julia (23) bliebSingle und musste die Villa verlassen. Doch bereits am nächsten Tagkriselt es bei dem neuen Paar. Bei dem Modeberater und der ehemaligen"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin kracht es gewaltig und keingeringerer als Dwayne "The Rock" Johnson ist schuld daran...App-Voting mit KonsequenzenDie Zuschauer haben entschieden. In einem Voting in der "LoveIsland"-App haben sie abgestimmt, welcher Islander ehrlich nach dergroßen Liebe sucht. Von den letzten Plätzen müssen ein Junge und einMädel die Insel verlassen. Die letztendliche Entscheidung, wer essein wird, muss allerdings von den Islandern selbst getroffen werdenund sorgt für reichlich Diskussionsstoff. Wer muss heute Abend dieInsel verlassen?Neue Islander mischen die Villa aufNachdem zwei Islander die Villa verlassen mussten, stehen dienächsten beiden bereits in den Startlöchern. Barkeeperin Janine (22)aus Leinfelden-Echterdingen hat keine Scheu und spricht Männer immerdirekt an, denn sonst würde ihrer Meinung nach nichts passieren.Zudem hat sie ein Auge auf Sebastian (25) geworfen. Darüber wirdseine aktuelle Partnerin Jessica (22) sich bestimmt nicht freuen.Auch Richard (21) aus Köln zieht in die Villa ein. Als Bademeistertritt er in die Fußstapfen von Till (29) und wird aufpassen, dassniemand untergeht. Vor allem nicht Natascha, denn die 28-Jährigegefällt ihm bisher am besten"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge amDonnerstag, den 27. September, um 22:15 Uhr bei RTL IIÜber "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel.Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustigerSingles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer vollerwilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet seinTraum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt dieZuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über dieinteraktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wirdvon ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell