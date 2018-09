"Auszubildende von heute sind die Pflegeexperten von morgen - Ausbildung muss attraktiv bleiben" / bpa: Weitere Unterstützung des Landes gegen den Fachkräftemangel in der Pflege dringend nötig

Schwerin (ots) - Die Schulgeldfreiheit für Pflegeschüler kommt ab2019 - eine kostenlose Ausbildung ist ein wichtiger Schritt, um mehrjunge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern. Das betonteGesundheitsminister Harry Glawe im Dialog mit den Pflegeunternehmernin Mecklenburg-Vorpommern. "Das Land investiert damit massiv in dieZukunft der pflegerischen Versorgung und bleibt im Wettbewerb mitanderen Bundesländern um die besten Köpfe und Hände in der Pflegeattraktiv", sagte Glawe auf dem Unternehmertag des Bundesverbandesprivater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) in Rostock-Warnemünde.Die im Zuge der Einführung einer generalistischen Pflegeausbildungerfolgende Schulgeldfreiheit sei ein überfälliges Signal aninteressierte Berufsstarter, aber noch nicht die Lösung der Problemein der Pflegeausbildung, stellte der bpa-Landesvorsitzende MichaelHändel klar. "Altenpflegeschulen geraten in Gefahr, wenn sieweiterhin weniger finanzielle Mittel erhalten alsKrankenpflegeschulen. Wir können es uns aber nicht leisten, auch nureinen Ausbildungsplatz in der Altenpflege zu verlieren", so Händel.Die Branche brauche diesen Fachkräftenachwuchs dringend. In diesemZusammenhang forderte der bpa-Landesvorsitzende denGesundheitsminister auf, sich dafür einzusetzen, dass auchAltenpflegeschulen ihre Mietkosten erstattet bekommen. Das Fehleneiner solchen Regelung hatte vor wenigen Tagen auch der Bundesratangemerkt.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon mehrals 450 in Mecklenburg-Vorpommern) die größte Interessenvertretungprivater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland.Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, derBehindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privaterTrägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragendie Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Sven Wolfgram, bpa-Landesbeauftragter, Tel.: 0172/41549 35, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell