Auszubildende der SKODA Berufsschule bauen Cabrio-Studie des SKODA KAROQ (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- 20 Auszubildende aus sieben Berufszweigen sind am Projektbeteiligt- Azubi Car-Projekt unterstreicht die hohe Qualität desAusbildungssystems an der SKODA Akademie- Fünftes Azubi Car wird im Juni 2018 der Öffentlichkeitvorgestellt20 Auszubildende der SKODA Berufsschule in Mladá Boleslaventwerfen ein neues Azubi Concept Car. Nach vier Fahrzeugstudien inden vergangenen Jahren bauen die Auszubildenden jetzt eineCabrio-Version des SKODA KAROQ. Die fertige Studie wird im Juni derÖffentlichkeit vorgestellt. Das von den Nachwuchskräften gebauteFahrzeug unterstreicht erneut das hohe Qualitätsniveau des SKODAAusbildungsprogramms.SKODA AUTO bietet jungen Talenten einmal mehr die Möglichkeit,sich als Fahrzeugentwickler zu beweisen. Die Auszubildenden im Altervon 17 und 18 Jahren werden derzeit an der Berufsschule von SKODAAUTO ausgebildet und haben sich zusammengetan, um die fünfteFahrzeugstudie zu bauen. Unter Anleitung ihrer Ausbilder sowie mitUnterstützung von Technologie-, Design- und Produktionsabteilungen amStammsitz des Unternehmens in Mladá Boleslav bauen sie eineCabrio-Studie auf Basis des SKODA KAROQ. Das Projekt betont sowohldie Bedeutung des neuesten SUV für das Modellprogramm der Marke alsauch seine Erfolge und Auszeichnungen. Außerdem unterstreicht es dasfrische und jugendliche Design des SKODA KAROQ. Im Rahmen desPraxisprojekts lernen die Auszubildenden, ihre technischen undorganisatorischen Fähigkeiten im Team zu schulen. Die fertigeFahrzeugstudie, die bisher noch keinen Namen hat, wird im Juni derÖffentlichkeit vorgestellt.Die Nachwuchstechniker kommen aus sieben Berufszweigen - unteranderem sind Lackierer, Fahrzeugmechatroniker und Werkzeugbauerdabei. "Wir freuen uns riesig auf das Projekt, weil wir die Chancebekommen, ein Fahrzeug nach unseren Vorstellungen zu bauen", erklärtTeammitglied Ondrej Bacik.Seit 2014 haben die Auszubildenden jedes Jahr ein Fahrzeugentworfen und gebaut: Die erste Studie war eine zweisitzige Versiondes SKODA CITIGO, 2015 folgte ein Pickup auf Basis des SKODA FABIA,2016 ein Coupé auf Basis des SKODA RAPID SPACEBACK. 2017 stand derSKODA CITIGO Pate für einen Elektro-Buggy.Dieses Ausbildungsprojekt unterstreicht einmal mehr das hoheQualitätsniveau des Ausbildungsprogramms von SKODA AUTO. An der 1927gegründeten Berufsschule erhalten Nachwuchskräfte eine drei- bisvierjährige Ausbildung in technischen Fächern. Aktuell absolvierenmehr als 900 Auszubildende insgesamt 13 Vollzeit-Ausbildungsprogramme(fünf Vierjahres- und acht Dreijahresprogramme) sowie zweiErweiterungsprogramme. Darüber hinaus vertiefen rund 60 SKODABeschäftigte ihre Qualifikationen im Rahmen weitererFortbildungsprogramme.Die Berufsschule für Maschinenbau ist ein Teil der SKODA Akademie,die im April 2013 für eine komplexe Ausbildung von Studenten undMitarbeitern gegründet wurde. Ihr Ausbildungs- undQualifizierungsprogramm ist gezielt auf die Anforderungen desUnternehmens ausgerichtet. Seit 2013 hat der Automobilhersteller,auch mit Unterstützung der Gewerkschaft KOVO, für rund 260 MillionenKronen das Angebot an Ausbildungsprogrammen erweitert und dieAusstattung der SKODA Akademie modernisiert.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell