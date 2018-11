Berlin (ots) -Mit den ITB BuchAwards zeichnet die ITB Berlin jährlich dieinteressantesten und aktuellsten nationalen und internationalentouristischen Fachpublikationen vorrangig in deutscher Sprache oderdeutscher Übersetzung aus. Zum Auftakt der ITB Berlin 2019 wurdenzwei Reise-Kalenderpreise von Jurorin Martina Kraus, Geografin undFilialleiterin der Friedrichshafener Buchhandlung RavensBuch,ausgewählt. "Mit Fotografien wie aus einer anderen Welt undatemberaubenden Tieraufnahmen schaffen die National GeographicWandkalender "Magic Moments 2019" und "Wildlife 2019" (beide teNeuesCalendars & Stationery) ein magisches Ensemble der Schönheit dieserWelt, die es zu schützen und zu erhalten gilt. Diese Philosophie, einBewusstsein für die Umwelt zu schaffen und die Erde zu bewahren,prägt das Kalenderwerk der National Geographic Society", so dieBegründung. Auf der ITB Berlin, der weltweit führendenTourismusmesse, werden diese Kalender-Preise zusammen mit weiterenJury-Prämierungen am Freitag, 8. März 2019, 16 Uhr, im Palais amFunkturm der Messe Berlin verliehen.Für die Jury zeichnet Martina Kraus im Rahmen der ITB BuchAwardsebenfalls einen weiteren Kalender in der Kategorie "Ehrengast derFrankfurter Buchmesse 2019 - Norwegen" aus. Ihre Wahl fiel auf den"Norwegen Exklusivkalender 2019" (Limited Edition bei 360° medien),"der mit traumhaften Norwegen-Motiven der professionellen Filmemacherund Fotografen Petra und Gerhard Zwerger-Schoner dieses vielfältigeReiseland eindrucksvoll abbildet", so die Jurorin. DieseKalender-Auszeichnung wird im Oktober 2019 im Rahmen derPreisverleihung des "Ehrengastpreises" im Gastlandpavillon derFrankfurter Buchmesse stattfinden.Ziel der ITB BuchAwards ist es, über Ländergrenzen hinausAufmerksamkeit für das breite Spektrum bedeutender Publikationen imBereich Reise und Tourismus zu schaffen. Dabei kooperiert die ITBBerlin mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Im Rahmen derFrankfurter Buchmesse werden von der Jury der ITB BuchAwards zudemAuszeichnungen in der Kategorie "Ehrengast der Frankfurter Buchmesse"vergeben. Die ITB BuchAwards sind nicht dotiert.PressekontaktePresseinformationen und Fotos: teNeues Calendars & Stationery,Katharina Gerber, support@teneues-kalender.dePresseinformationen und Fotos: 360° medien,Julia Schüller, info@360grad-medien.dePresse & Unternehmenskommunikation Frankfurter Buchmesse (16.-20.Oktober 2019)Katja Böhne, Geschäftsleitung Marketing & Kommunikation,T: +49 (0) 69 2102-138, press@book-fair.comKathrin Grün, Leitung Kommunikation, T: +49 (0) 69 2102-170,gruen@book-fair.comBörsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.Thomas Koch, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,T: +49 (0) 69 1306-293, t.koch@boev.deDokumentation der ITB BuchAwards:www.buero-philipp.de/itb_ba_2019.htmlÜber die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2019 findet von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2018 stellten rund 10.000 Aussteller aus186 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 170.000Besuchern, darunter 110.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9.März 2019. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. DerEintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Ausstellerkostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de,www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269sonnemann@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell