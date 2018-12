Auszeichnungen für Motorsportstars auf der ADAC Sportgala 2018

München (ots) - Motorsport-Stars, Entscheider der Szene undProminente treffen sich am Samstag, 15. Dezember, auf der ADACSportgala in München. In der ADAC Zentrale ehrt der Automobilclub dieerfolgreichsten Motorsportler der Saison, allen voran die DeutschenRallye-Meister Marijan Griebel/Alexander Rath als ADAC Motorsportlerdes Jahres und FIA Formel-3-Europameister Mick Schumacher als ADACJunior-Motorsportler des Jahres. Eine besondere Auszeichnung erhältKarl "Charly" Lamm. Der langjährige Teamchef von Schnitzer Motorsportzieht sich nach 40 Jahren im Motorsport ins Privatleben zurück undwird für sein Lebenswerk mit einem Ehren-Christophorus ausgezeichnet.Die ADAC Sportgala ist am Samstag ab 20.30 Uhr im Livestream auf demYouTube-Kanal des ADAC unter youtube.com/adac sowie aufadac.de/motorsport zu sehen."Charly Lamm darf man zurecht als Legende im internationalenMotorsport bezeichnen. In den vergangenen 40 Jahren hat er gemeinsammit seinen Brüdern eines der weltweit erfolgreichsten undrenommiertesten Teams aufgebaut. Schnitzer Motorsport und Charly Lammhaben für den Motorsport in Deutschland sehr viel geleistet. Ichfreue mich sehr, dass diese Verdienste mit dem nur selten vergebenenEhren-Christophorus gewürdigt werden", sagt ADAC SportpräsidentHermann Tomczyk.Die Erfolgsbilanz von Schnitzer Motorsport ist beeindruckend: MitCharly Lamm am Kommandostand hat das Team aus Freilassing für BMWunter anderen die 24h von Le Mans, die Tourenwagen-Weltmeisterschaft,drei Mal die Tourenwagen-Europameisterschaft, die American Le MansSeries, fünf Mal die 24h von Spa sowie den FIA GT World Cup gewonnen.In Deutschland kommen fünf Siege beim ADAC Total 24h-Rennen auf demNürburgring, zwei DTM-Titel, Erfolge in der DeutschenRennsport-Meisterschaft und ein Titel im ADAC Super Touren Wagen Cuphinzu. In den vergangenen beiden Jahren startete Schnitzer im ADAC GTMasters. Der Ehren-Christophorus wurde vom ADAC bisher nur an PeterSauber (2005), Norbert Haug (2013) und Walter Röhrl (2016) vergeben.Zu den zahlreichen prominenten Gästen der ADAC Sportgala 2018zählen die ehemalige Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch, dieehemaligen DTM-Champions Mattias Ekström, Martin Tomczyk und MarcoWittmann, der ehemalige Mercedes-Benz-Motorsportchef Norbert Haug,DMSB-Präsident Hans-Joachim Stuck, Motorrad-WM-Pilot Philipp Öttl unddie ehemaligen Rallye-Fahrerinnen Jutta Kleinschmidt und IsoldeHolderied. Auch die Sieger aus den ADAC Masters-Serien wie die ADACGT Masters-Champions Robert Renauer und Mathieu Jaminet, ADAC MXMasters-Sieger Henry Jacobi oder auch ADAC Formel 4-Sieger LirimZendeli und Rookie-Champion David Schumacher werden am Samstagabendin München geehrt.Erstmals wird auf der ADAC Sportgala ein Ehrenpreis von ADACKlassik vergeben. Für seine besonderen Verdienste um die Klassik wirdOtto Ferdinand Wachs, langjähriger Leiter der Autostadt in Wolfsburg,geehrt.Die Ehrung sind am Samstag ab 20.30 Uhr im Livestream unteryoutube.com/adac und adac.de/motorsport zu sehen. Die Highlights derADAC Sportgala fasst SPORT1 am Freitag, 21. Dezember von 0 bis 0.30Uhr zusammen und am Dienstag, 25. Dezember ab 14 Uhr.Hinweis an die Redaktionen:Footage der ADAC Sportgala: Wir bieten von der ADAC Sportgalaeinen Newsfeed an. Als Medienvertreter haben Sie die Möglichkeit,sich für die ADAC Sportgala zu akkreditieren. Richten Sie ihreAnfrage zu Footage oder Ihre Akkreditierungswünsche bitte an OliverRunschke (Tel. 089 7676-6965 / oliver.runschke@adac.de).Pressekontakt:ADAC e.V.Oliver Runschke, Tel.: +49 (0) 89 7676 6965, E-Mail:oliver.runschke@adac.deKay-Oliver Langendorff, Tel.: +49 (0) 89 7676 6936, E-Mail:kay.langendorff@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell