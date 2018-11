Hamburg/München (ots) -Die Privatbank Berenberg wurde vom Handelsblatt und dem EliteReport zum zehnten Mal in Folge als "Bester Vermögensverwalter" imdeutschsprachigen Raum ausgezeichnet.Deutschlands älteste Privatbank erreichte Dienstagabend in Münchenerneut den Spitzenplatz im Report "Die Elite der Vermögensverwalter".Zum zehnten Mal in Folge erhielt Berenberg die Höchstpunktzahl, dasPrädikat "summa cum laude" bekam Berenberg bereits zum 15. Mal.Elite-Report-Chefredakteur Hans-Kaspar v. Schönfels hob hervor:"Vorausschauend hat man in die besten Köpfe der Branche investiertund sich somit gut aufgestellt. Damit steht diese Privatbank nichtnur für eine lange Geschichte, sondern auch für eine gute Zukunft.Treffsichere volkswirtschaftliche und einzelwertbasierende Analysenund professionelle Investmententscheidungen sichern nicht nur dasVermögen in einer ganzheitlichen Betrachtung, sondern schaffen einenrealen Mehrwert.""Wir sind sehr stolz, diese Auszeichnung bereits zum zehnten Malin Folge entgegen nehmen zu können", sagt Dr. Hans-Walter Peters,Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter von Berenberg. "Ineinem herausfordernden Marktumfeld konnten wir erneut zeigen, dasswir mit einer ausgeprägten Kundenorientierung und einem qualitativhochwertigen und breiten Dienstleistungsangebot eng an der Seiteunserer Kunden stehen. Ein so herausragendes Ergebnis ist nur durchsehr engagierte Mitarbeiter möglich, denen ich für ihren Einsatzdanke und mit denen wir unser Dienstleistungsangebot im kommendenJahr weiter ausbauen wollen."Der Elite Report hat in seiner Studie 354 Vermögensverwalter imgesamten deutschsprachigen Raum untersucht. Lediglich 46 Institutewurden als empfehlenswert eingestuft, Berenberg steht erneut an derSpitze.Pressekontakt:Karsten WehmeierDirektor UnternehmenskommunikationTelefon +49 40 350 60-481karsten.wehmeier@berenberg.deSandra HülsmannPressereferentinTelefon +49 40 350 60-8357sandra.huelsmann@berenberg.deOriginal-Content von: Berenberg, übermittelt durch news aktuell