Auszeichnung von ARTE/SWR-Koproduktion beim Deutsch-Französischen Journalistenpreis 2019

Die von ARTE und dem SWR koproduzierteDokumentation "Forschung und Verbrechen - Die ReichsuniversitätStraßburg" von Kirsten Esch wurde mit dem Deutsch-FranzösischenJournalistenpreis (DFJP) in der Kategorie "Video" ausgezeichnet. Diefeierliche Preisverleihung fand am gestrigen Abend in denRäumlichkeiten von Radio France in Paris statt.Mit dem Deutsch-Französischen Journalistenpreis werdenherausragende journalistische Arbeiten in den Kategorien"Textbeitrag", "Multimedia", "Video", "Audio" und "Nachwuchs"ausgezeichnet, die zu einem besseren Verständnis zwischenDeutschland, Frankreich und ihren europäischen Nachbarn beitragen.Der Deutsch-Französische Journalistenpreis gehört zu den wichtigstenMedienpreisen in Europa und ist mit 30.000 Euro dotiert.Wir gratulieren herzlich!"Forschung und Verbrechen - Die Reichsuniversität Straßburg"Dokumentation von Kirsten EschSWR/ARTE, Filmbüro SüdDeutschland 2017, 52 Min.Straßburg war eine von drei Reichsuniversitäten, wurde 1941 vonden Nationalsozialisten gegründet und galt als Prestigeprojekt vonAdolf Hitler. Mitten im Krieg sollte sie als geistiges Bollwerk desDeutschtums die NS-Ideologie Richtung Westen verbreiten. Berüchtigtwurde die Universität vor allem wegen der Menschenexperimente, dieProfessoren der Medizinischen Fakultät an KZ-Häftlingen durchführten.In ihrem Film setzt sich Kirsten Esch auch mit der Rolle ihresGroßvaters als Dekan der Medizinischen Fakultät auseinander.