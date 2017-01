Hannover (ots) - Die Deutsche Messe AG wurde am Sonnabend, 14.Januar 2017, in Warschau mit dem Wektor ausgezeichnet, demwichtigsten Preis, den die polnische Wirtschaft zu vergeben hat.Deutsche Messe-Vorstand Oliver Frese nahm den Preis des polnischenIndustrieverbandes "Employers of Poland" im Rahmen einerGalaveranstaltung im Warschauer Veranstaltungszentrum ATM Studio vorrund 500 hochrangigen Gästen aus Politik und Wirtschaft entgegen.Andrzej Malinowski, Präsident der Employers of Poland, verwies inseiner Laudatio auf die starken Wachstumsimpulse, die die CeBIT derpolnischen Wirtschaft gegeben hat. Polen war 2013 Partnerland dieserweltweit wichtigsten Veranstaltung für die Digitalisierung vonWirtschaft und Gesellschaft. Oliver Frese lobte in seiner Dankesrededie hohe Qualität des Partnerlandes, "das sich in Hannover von einersehr kreativen, innovativen und jungen Seite gezeigt hat".2017 ist Polen Partnerland der HANNOVER MESSE. Frese zeigte sichzuversichtlich, "dass Polen auch in diesem Jahr wieder alle Chancennutzen wird, die sich durch das Partnerland-Projekt bieten. Weit mehrals 100 Unternehmen werden vom 24. bis 28. April in Hannover zeigen,dass Polen auch bei den Themen industrielle Produktion und Vernetzungder Produktion ein Player von internationalem Niveau ist."Ebenfalls ausgezeichnet wurde Professor Dieter Kempf, der 2013 alsPräsident des Digitalverbandes Bitkom die CeBIT-Partnerschaft mitPolen intensiv unterstützt hat. Kempf ist seit dem 1. Januar 2017neuer BDI-Präsident. Er ist Mitglied des Aufsichtsrats der DeutschenMesse.Hinter dem 1989 gegründeten größten polnischen Arbeitgeberverband"Employers of Poland" stehen 12 000 Unternehmen mit 5 MillionenBeschäftigten.Deutsche Messe AGDie Deutsche Messe AG ist ein weltweit führender Veranstalter vonInvestitionsgütermessen im In- und Ausland. Mit einem Umsatz von329,3 Millionen Euro und einem Ergebnis von 9,4 Millionen Euro imJahr 2015 zählt sie zu den fünf größten deutschenMessegesellschaften. Zu ihrem Eventportfolio gehören internationaleLeitmessen wie die CeBIT (Digitales Business), die HANNOVER MESSE(industrielle Technologien), die LABVOLUTION mit der BIOTECHNICA(Labortechnik, Biotechnologie), die CeMAT (Intralogistik und SupplyChain Management), die didacta (Bildung), die DOMOTEX (Teppiche undBodenbeläge), die INTERSCHUTZ (Brand- und Katastrophenschutz, Rettungund Sicherheit) und die LIGNA (Holzbearbeitung und Forsttechnik). Mitrund 1 200 Beschäftigten und 62 Sales Partnern ist sie in mehr als100 Ländern präsent.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Redaktion:Wolfgang KossertTel.: +49 511 89-31010E-Mail: wolfgang.kossert@messe.deWeitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter:www.messe.de/presseserviceOriginal-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell