Auszeichnung: simpleshow gehört zu den TOP 100 (FOTO)

Überlingen (ots) -Die simpleshow GmbH aus Berlin hat bei der 26. Ausgabe desInnovationswettbewerbs TOP 100 den Sprung unter die Besten geschafft.Das Unternehmen wird deshalb am 28. Juni von dem Mentor desWettbewerbs, Ranga Yogeshwar, sowie dem wissenschaftlichen Leiter desVergleichs, Prof. Dr. Nikolaus Franke, und compamedia in derFrankfurter Jahrhunderthalle ausgezeichnet. Anhand einerwissenschaftlichen Systematik bewertet TOP 100 dasInnovationsmanagement mittelständischer Unternehmen. In demunabhängigen Auswahlverfahren überzeugte das Unternehmen mit 120Mitarbeitern besonders mit seinem Innovationserfolg und seinenInnovationsprozessen.Erklärvideos sind der Hit, ob bei YouTube, beim E-Learning und inder Kundenkommunikation vieler Unternehmen. Erstellt werden sie vonsimpleshow aus Berlin, dem Marktführer für professionelle Videosdieses Genres. Das TOP 100-Unternehmen mit 120 Beschäftigten inDeutschland hat weltweit schon mehrere Tausend Clips in über 50Sprachen produziert. Zum Portfolio zählen leicht verständlicheVideoerklärungen, interaktive Onlinekurse und das neue, digitaleDo-it-yourself-Tool "mysimpleshow". Das Produkt, das mithilfekünstlicher Intelligenz automatisiert Text in ein animiertes Video imsimpleshow-Stil verwandelt, ist weltweit bislang einzigartig undermöglicht es Kunden, selbst Erklärvideos herzustellen. Erst 2017 imMarkt platziert, generiert der Creator bereits jetzt eine großeNachfrage.Dr. Sandra Böhrs, Geschäftsführerin der simpleshow gmbh erklärt:"Unser Ziel ist es Services und Tools zur Verfügung zu stellen, umeinfache und wirksame Erklärungen zu schaffen, die die interne wieauch externe Kommunikation im Unternehmen erleichtern. In denvergangenen Jahren haben wir mit wissenschaftlich geprüftenFormatentwicklungen stets nach der besten Erklärung gestrebt. Nunversetzt mysimpleshow jeden in die Lage, kurze und sympathischeErklärvideos selbst zu erstellen, schnell und einfach. DieEntwicklung von mysimpleshow hat sich dabei ganz bewusst an unsererMarkenphilosophie der Simplifizierung orientiert und vereint unserebewährte Methodik mit selbstlernender Intelligenz."Die Innovationsprozesse des Unternehmens setzen auf Agilität undKollaboration und beinhalten regelmäßige, offene Ideationsrunden,Prototypen-Entwicklungen und Markttests bevor neue Videoformate,Angebote oder Funktionalitäten vermarktet werden. Dabei legt dieGeschäftsführung besonderen Wert auf die Möglichkeit für jedenMitarbeiter Projektverantwortung zu übernehmen.TOP 100: der WettbewerbSeit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondereInnovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge anmittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegtseit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke istGründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship undInnovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 istder Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind dieFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung undder BVMW. Als Medienpartner begleiten das manager magazin, impulseund W&V den Unternehmensvergleich. Mehr Infos unter www.top100.de.