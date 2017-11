Auszeichnung guter Bauten 2017: Anerkennung für Gesundheitscampus Bochum

Bochum (ots) - Im Rahmen der "Auszeichnung guter Bauten 2017" hatder Bund Deutscher Architekten (BDA) Bochum einen Team-Preis"Anerkennung" verliehen. Er ehrt das Team aus léonwohlhageGesellschaft von Architekten mbH aus Berlin und den Bau- undLiegenschaftsbetrieb NRW Dortmund als Bauherren für das BauprojektGesundheitscampus NRW Bochum.Der BDA Bochum hält in seiner Festschrift zur Preisverleihung am09. November 2017 in Bochum fest: "Das Projekt Gesundheitscampus istein Ort des Forschens, Lehrens und Lernens, der Einrichtungen undInitiativen aus der Gesundheitswirtschaft Raum und Vernetzung bietet.Der neue Campus schiebt sich auf einem mächtigen Sockel in dieleichte Hügellandschaft. Die so geschaffene Plattform wird zu einem"eigenen Ort", der die drei großen weißen Baukörper gleichermaßenträgt und verbindet. Diese städtebauliche Setzung ist überzeugend......"Der sechsgeschossige Neubau der Hochschule für Gesundheitbeinhaltet Büro-, Seminar- und Laborräumen für Ergotherapie,Hebammenkunde, Logopädie, Pflege und Physiotherapie. Im Erdgeschossist ein begrünter Innenhof realisiert worden. Der Neubau beherbergtweiterhin drei Hörsäle und Audimax sowie Mensa, Bibliothek undKonferenzbereich.Die Hochschule bietet damit Platz für 1.300 Studierende. Der Bau-und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund ist Bauherr und Eigentümer desvon August 2012 - Juli 2015 errichteten Neubaus. Er vermietet denNeubau mit einer 25.000 m² großen Mietfläche an die Hochschule fürGesundheit.Die Hochschule für Gesundheit am Standort Bochum befindet sich amGesundheitscampus 6-8, 44801 Bochum.Die Pressemitteilung des BLB NRW inklusive eines Fotos zurVerwendung in der Berichterstattung finden Sie unterhttps://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Presse/171115/index.phpPressekontakt:Jörg FallmeierPressesprecherBau- und Liegenschaftsbetrieb NRWNiederlassung DortmundTelefon +49 231 99535-250Joerg.Fallmeier@blb.nrw.dewww.blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell