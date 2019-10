Auszeichnung globaler Spitzenathleten und Sportpersönlichkeiten auf den ANOC Awards 2019

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Die Association of National OlympicCommittees (ANOC) hat die Gewinner der ANOC Awards 2019bekanntgegeben und würdigt damit das Engagement für den Sport und dieherausragenden Leistungen von Sportlern aus fünf internationalenMulti-Sport-Events.Die sechste Ausgabe der jährlichen Preisverleihung fand im KataraCultural Village während der XXIV. ANOC-Generalversammlung in Doha,Katar, statt.Die Gewinner jeder Kategorie wurden von einer ANOC-Juryausgewählt, die sich aus dem Präsidenten jeder ContinentalAssociation, Vertretern der Association of Summer OlympicInternational Federations (ASOIF) und Vertretern der ANOC Athletes'Commission zusammensetzt.Vollständige List der Gewinner:Beste männliche und weibliche Athleten der Asian Games 2018Frau Chen YILE, Volksrepublik China, Gymnastik (Frauen)Herr Ali AL-KHORAFI, Kuwait, Reitsport (Männer)Beste männliche und weibliche Athleten der European Games 2019Frau Dina AVERINA, Russische Föderation, Gymnastik (Frauen)Herr Mauro NESPOLI, Italien, Bogenschießen (Männer)Beste männliche und weibliche Athleten der African Games 2019Frau Erin GALLAGHER, Südafrika, Schwimmen (Frauen)Herr Sydney SIAME, Sambia, Leichtathletik (Männer)Beste männliche und weibliche Athleten der Pan American Games 2019Frau Mariana PAJÓN, Kolumbien, BMX (Frauen)Herr Julio César LA CRUZ, Kuba, Boxen (Männer)Beste männliche und weibliche Athleten der Pacific Games 2019Frau Toea WISIL, Papua-Neuguinea, Leichtathletik (Frauen)Herr Brandon SCHUSTER, Samoa, Schwimmen (Männer)ANOC Award für herausragende LeistungFrau Katarina WITT, Deutschland, EiskunstlaufANOC Award für herausragende AthletenHerr Yasuhiro YAMASHITA - JapanANOC Award für LebenswerkHerr Sam RAMSAMY - SüdafrikaANOC Award für Beitrag zur Olympischen BewegungH.E. Scheich Joaan bin Hamad bin Khalifa AL-THANI - KatarFilmmaterial zu den ANOC Awards kann von www.digitalnewsagency.comheruntergeladen werden.Informationen zu den ANOC AwardsDie ANOC Awards wurden ins Leben gerufen, um die Leistungen derNOCs und ihrer Athleten und angesehene Mitglieder der OlympischenFamilie anzuerkennen. Die jährlich stattfindende Veranstaltung isteine Gelegenheit für die NOCs der Welt, sich in einer entspannten undunterhaltsamen Umgebung zu treffen und einen Abend zu genießen, andem der Sport gefeiert wird.Die jedes Jahr vergebenen Awards variieren je nach denSportveranstaltungen, die in dem jeweiligen Jahr stattgefunden haben,und werden von der ANOC-Jury entschieden.Pressekontakt:Myriam Khanmyriam.khan@tvcgroup.com. +44(0)20-7380-8000Original-Content von: The Association of National Olympic Committees (ANOC), übermittelt durch news aktuell