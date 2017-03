Auszeichnung für nachhaltiges Engagement / Jetzt bewerben: German Awards for Excellence 2017 (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Noch bis zum 21. April 2017 können sich Unternehmen in 14Kategorien für die "German Awards for Excellence" bewerben. Die DQSzeichnet Unternehmen für ihr aktives Engagement im BereichNachhaltigkeit aus. Verliehen werden die Preise im Rahmen der 4. DQSNachhaltigkeitskonferenz "Sustainability Heroes" am 17. Mai 2017 inDüsseldorf.Erstmals Verleihung eines PublikumspreisesIn diesem Jahr wird erstmals ein Publikumspreis vergeben. In derKategorie "Society Engagement - Awareness Film" stimmen dieTeilnehmer des Kongresses am 17. Mai vor Ort per Live-Votum über denPreisträger ab. Die Bewerbungen der anderen Kategorien werden wiederanonymisiert und durch eine unabhängige Jury aus Wissenschaft undForschung im Bereich Nachhaltigkeit bewertet. Für die Bewertung legendie Juroren den internationalen Leitfaden für gesellschaftlicheVerantwortung ISO 26000 sowie die einschlägigen internationalenStandards für die jeweiligen Kategorien zu Grunde.Mitglieder der Jury- Patrick Bungard (Director des Center for Advanced SustainableManagement der Cologne Business School und Geschäftsführer derM3TRIX GmbH)- Dr. Peter Burauel (Leiter der Stabsstelle Zukunfts-Campus desForschungszentrums Jülich)- Prof. Dr. Elisabeth Fröhlich (Präsidentin der Cologne BusinessSchool)- Prof. Dr. Jantje Halberstadt (Juniorprofessorin für SocialEntrepreneurship an der Leuphana Universität Lüneburg)- Dr. Alexandra Hildebrandt (Publizistin, Herausgeberin,Wirtschaftspsychologin und Nachhaltigkeitsexpertin)- Dr. Sied Sadek (Geschäftsführer der DQS CFS GmbH und SeniorDirector der DQS Holding GmbH)14 Kategorien für nachhaltiges Engagement- Sustainable Leadership- Carbon Footprint- Water Footprint- Compliance- Employer Accountability- Responsible Sourcing- Life-cycle assessment LCA- Society Engagement National- Society Engagement International- Society Engagement - Awareness Film (Publikumspreis)- Fair Business- Environmental Responsibility- Women's Empowerment principles- Energy EfficiencyWeitere Informationen sowie das Bewerbungsformular finden Sieunter www.ga-excellence.deDQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemenDie Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste undweltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ(Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institutfür Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sindauch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowiedie deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an derDQS beteiligt.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert alseinziger großer Zertifizierer die Auditierung und Zertifizierung vonManagementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen.Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzieltdie Gruppe 2015 einen Jahresumsatz von rund 120 Millionen Euro.Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60Ländern und 57.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden derZertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 110 Ländernrepräsentieren alle Branchen: Schwerpunkte bilden die BereicheAutomotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, ChemischeIndustrie, Dienstleistung, Lebensmittel, Gesundheits- undSozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation.Pressekontakt:Matthias VogelLeiter Marketing & CommunicationDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.dewww.dqs.deOriginal-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuell